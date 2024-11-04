剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

▲剛過20歲生日的余男騎重機上路，卻撞上陳男的左轉轎車當場死亡。（民眾提供）



圖文／鏡週刊

高雄市鳥松區1日發生一起離譜的死亡車禍！一名3天前才剛過20歲生日的余姓男子，晚間7點騎乘紅牌重機行經中正路，恰好遇到56歲的陳姓男子及56歲的許姓女友人共乘的小轎車欲左轉，余男煞車不及，直接撞上轎車，不但重機當場撞毀，余也當場死亡，現場畫面相當駭人。

根據現場監視器畫面，余男高速撞擊左轉的陳男轎車，撞擊力道讓他直接噴飛，重機也嚴重毀損擦出火花，他因頭部重創，當場失去呼吸心跳；至於陳男和許女頭部、身體擦挫傷，被送醫治療。

▲陳男轎車遭余男重機撞擊後，又撞上一旁車輛。（民眾提供）

轄區仁武警分局對陳男實施酒測，酒測值為0；而死者是否有酒駕行為，將採檢體送驗。初步判斷，肇事主因是陳男轉彎車未禮讓直行車，但死者駕駛重機也未減速，詳細情形將由交通大隊釐清；警方訊問後，依過失致死罪嫌，將陳男移送地檢署偵辦。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

台灣資安大聯盟拜會童振源 深化台星資安合作

【有片】桃園埔心牧場爆惡獸醫虐兔 倒吊、腳踩、狠踹害骨折影片曝光

獅子會年度反毒反詐嘉年華 刑事局長親臨響應