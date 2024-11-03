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「若戰死留在戰場就好」吳忠達二赴烏克蘭　母慟：一直勸他別去

▲▼快訊／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

▲退役特戰兵吳忠達遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

記者許宥孺／高雄報導

俄烏戰爭未歇，44歲的台灣志願兵吳忠達在烏東戰場遭遇猛烈砲擊身亡，是第2位在俄烏戰場不幸陣亡的國人。吳母表示，兒子曾說過，不忍烏克蘭小孩來不及長大就走了，因此非常堅定要重返戰場，也屢屢交代過遺願，若他戰死就不必帶回他的遺體，未料一語成讖，家屬悲痛不已。

來自高雄的吳忠達是陸軍特戰部隊退役，2023年加入國際軍團半年，並至烏克蘭正規軍任職。事實上，今年7月是他第二次前往俄烏戰場，第一次因大腿被砲彈碎片炸傷，短暫回台休養，康復回隨即返回戰場作戰。

吳忠達日前執行夜間偵測任務時，遭到俄軍炮火壓制，他在過程中遭到砲火重傷，失血過多不幸命喪戰場。目前烏克蘭軍方已透過無人機定位到吳忠達的遺體位置，不過因戰火持續，仍無法運回安全的地方進行後續處理。

▲吳忠達。（圖／翻攝自黃春生牧師臉書）

▲吳忠達在戰地收容流浪貓，是溫暖的貓咪戰士。（圖／翻攝自黃春生牧師臉書）

高雄市政府今日獲知消息後，派員前往吳家慰問家屬，吳母非常悲痛，表示兒子是他的心頭肉，一直都勸他不要去，之前兒子回來養傷，也多次勸告他不要再回烏克蘭，不過吳忠達表示：「不忍心看到那裡很多未成年的小孩，因為戰事來不及長大就不在了。」

吳母透露，吳忠達返回戰場後，仍持續透過LINE和家人聯繫，期間她也是屢次勸誡兒子快回來，不過吳忠達語氣非常堅定，就是想留在戰場上。吳忠達育有2男1女，目前3人與吳母同住在苓雅，吳母為主要照顧者。就讀高二的大兒子已獲知父親死訊，一家人都非常難過。

「若我戰死，就不用到烏克蘭帶回我的遺體，留在戰場上就好，我覺得那裡蠻好的。」吳母提及，吳忠達屢屢對她說過這樣的話，但她每次都覺得很不吉利，沒想到這句話一語成讖，但吳母決定尊重兒子的遺願，將等待外交部通知，未來將赴烏克蘭處理兒子的後事，就不會帶回大體。

▲▼黃春生牧師PO與吳忠達生前對話紀錄 。（圖／翻攝黃春生牧師臉書）

▲▼黃春生牧師PO與吳忠達生前對話紀錄 。（圖／翻攝黃春生牧師臉書）

▲▼黃春生牧師PO與吳忠達生前對話紀錄 。（圖／翻攝黃春生牧師臉書）

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