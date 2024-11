烏干達難民營遭雷擊！　至少14人死亡

▲烏干達一處難民營在2日遭遇雷擊。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

非洲東部國家烏干達一處難民營在2日遭遇雷擊,當時民眾全聚集在廣場進行祈禱儀式,結果造成14人死亡、34人受傷。

根據CNN報導,這起事件發生在烏干達北部拉姆沃(Lamwo)的帕拉貝克難民營(Palabek Refugee Camp),警方在聲明中指出,當時居民聚集到廣場進行祈禱儀式,結果現場在下午5時左右開始下雨,接著在5時30分左右,現場就遭遇雷擊。

???????????? LIGHTNING STRIKE KILLS 14 AT UGANDA REFUGEE CAMP



A lightning strike at Palabek Refugee Settlement in northwestern Uganda killed 14 people, all reportedly children, during a church service on Saturday evening.



Another 34 individuals were injured.



The camp houses over… pic.twitter.com/vrvZDe6Lz2