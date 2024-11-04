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烏干達難民營遭雷擊！　至少14人死亡

▲▼閃電,雷擊,打雷。（圖／CFP）

▲烏干達一處難民營在2日遭遇雷擊。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

非洲東部國家烏干達一處難民營在2日遭遇雷擊，當時民眾全聚集在廣場進行祈禱儀式，結果造成14人死亡、34人受傷。

根據CNN報導，這起事件發生在烏干達北部拉姆沃（Lamwo）的帕拉貝克難民營（Palabek Refugee Camp），警方在聲明中指出，當時居民聚集到廣場進行祈禱儀式，結果現場在下午5時左右開始下雨，接著在5時30分左右，現場就遭遇雷擊。

警方發言人魯索克（Kituuma Rusoke）表示，這起意外造成14人死亡、34人受傷，還有部分罹難者的身分尚未確認。

帕拉貝克難民營位於烏干達與南蘇丹的交界，目前約收容了8萬人，其中大多數來自南蘇丹；自2020年內戰正式結束後，南蘇丹仍持續處於動盪之中。

在非洲中部地帶，雷擊相當常見，偶爾會在烏干達引發致命事故。烏干達西北部在2020年曾發生10名孩童遭雷擊死亡的事件，另外在2011年也有18名孩童和教師因雷擊而死亡。

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