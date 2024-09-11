快訊／雨彈猛烈「16縣市豪大雨特報」　防雷擊強風

▲部分地區雨勢猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今（11日）下午4時針對16縣市發布豪大雨特報，其中嘉義縣為豪雨等級，降雨持續到晚上，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新北、南投、彰化至台南地區及桃園至台中、高屏、宜花山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

▲16縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天台灣各地及澎金馬大多為多雲到晴，午後大台北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署進一步表示，明日水氣偏多，大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投地區並有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：11日下午至11日晚上

＊豪雨：嘉義縣

＊大雨：台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區