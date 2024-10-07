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稱「哈瑪斯捲土重來」！以軍再轟加薩北部　圍困難民營

▲▼賈巴利亞難民營。（圖／達志影像／美聯社）

▲自從戰爭初期開始，賈巴利亞難民營就多次成為攻擊目標。圖非本次攻擊影像。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣稱發現哈瑪斯重新集結的跡象，5、6日再度包圍加薩北部的賈巴利亞（Jabalya）難民營，並且發起新一輪地面行動。

CNN寫道，儘管以色列1月宣稱，已經瓦解加薩北部的哈瑪斯指揮結構，5月卻又在該地區重新展開戰鬥。隨著中東衝突的焦點轉向黎巴嫩，以色列仍持續在加薩各地展開軍事行動，並稱哈瑪斯試圖在北部「重新集結」，讓人懷疑「斬除哈瑪斯」的目標是否實際。

路透社報導，以軍坦克5日連夜駛入加薩北部的賈巴利亞和拜特拉希亞（Beit Lahiya），空襲擊中多棟房屋，導致至少20人喪生。以軍6日稍晚聲明，他們在那裡發現哈瑪斯試圖「在該地區重建行動能力」，所以才會展開進攻。此外，在賈巴利亞的行動殺害數十名巴勒斯坦武裝份子，並且找到武器及爆炸裝置。

▲▼中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的一間清真寺和學校。（圖／路透）

▲中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）一間學校遇襲。（圖／路透）

與此同時，以軍6日上午也空襲加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的伊本拉什德學校（Ibn Rushd School）和書哈達艾格撒清真寺（Shuhada al-Aqsa Mosque），一共造成29人死亡、93人受傷。以色列證實針對上述兩座「哈瑪斯指揮與控制中心」展開「精準」空襲。

不過，哈瑪斯否認把學校、醫院或清真寺等民間設施用於軍事目的。多位居民也強調，清真寺裡沒有武裝份子，只有尋求庇護的平民。

▲▼中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的一間清真寺和學校。（圖／路透）

▲就連清真寺也難逃砲火。（圖／路透）

以色列已經對中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營發布新的撤離令，要求百姓前往南部的「人道主義安全區」阿爾瑪瓦希難民營（Al-Mawasi），但許多居民似乎不打算離開。

阿薩夫（Abu Alaa Asaf）說，「人們今天早上離開了家，他們帶著一些簡單的個人物品，不知道要去哪裡，沒有交通工具。我們一整晚都聽見爆炸聲，彷彿戰爭是今天開打的一樣。」36歲的易卜拉辛（Mohammad Ibrahim）直言，他跟2個兒子都不會離開賈巴利亞，「加薩沒有安全的地方，不論在哪裡，死亡都是一樣的。」

 
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