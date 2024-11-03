中和力行福德宮建宮300周年　侯友宜祈求保佑國泰民安

▲侯友宜出席力行福德宮甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮，擔任正獻官。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年適逢中和力行福德宮建宮300周年，廟方特別舉辦大中和土地公文化祭開幕式暨「甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮」祈福活動，邀請全國約600尊神尊蒞臨。新北市長侯友宜今（3日）出席祈福活動擔任正獻官，祈求神明保佑國泰民安、社會祥和。

侯友宜說，俗話說「田頭田尾土地公」照顧我們，感謝土地公守護這塊土地，今天文化祭就是用感恩的心情，謝謝大家的守護神土地公，讓市民都能平安快樂生活。

▲侯友宜出席力行福德宮甲辰科護國佑臺五朝祈安清醮，祈求國泰民安、社會祥和。

侯友宜表示，新北市大中和有80幾間土地公宮廟，其中力行福德宮有全臺唯一的5尺2金面土地公；南山福德宮則有全國最大的神尊，土地公可以說是在地最重要的信仰。

為慶祝百年大醮，力行福德宮自11月3日至11月7日舉行大獻禮祈福儀式、燃放水燈、拜天公、普渡等祭典，也特別邀請烘爐地南山福德宮、中興福德宮、崎仔頭福德宮、碧河宮及東德宮等主副祀土地公宮廟於安邦公園設攤，帶來各式平安米等結緣品。

民政局表示，大中和土地公文化祭至今已邁入第12年，在力行福德宮、烘爐地南山福德宮等許多宮廟的協力下，規模一年比一年盛大。今年有大型土地公人偶與信眾互動結緣，並有AR塗鴉、DIY平安蘋果和元寶手工皂等遊戲，還有文創攤位、行動餐車，讓民眾好看好吃好買。今年恰逢力行福德宮建廟300周年，文化祭連結盛大的醮典，相信將帶給市民更不一樣的文化體驗。