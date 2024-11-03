視察路樹清整、校園復原工作　侯友宜：明全市學校正常上課

▲新北市長侯友宜指示，儘速恢復供電，讓民眾恢復日常生活。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）上午前往土城區斬龍山遺址文化公園及三峽區明德高中勘察康芮颱風後復原情形，他表示，颱風一度造成新北市有18萬戶停電，市府團隊與台電公司合作，全力搶修加速完成復電。另外，新北部分學校傳出災情，全府總動員盼在4日前恢復全市學校正常上課，讓學生有安全的學習環境。

侯友宜說，這次颱風造成許多樹木倒塌，壓垮電線導致停電，包括三峽、石碇、坪林山區仍有部分地區尚未復電。他責成市府團隊加速協助排除倒塌樹木，讓台電儘速進場作業恢復供電。他強調，水電是重要的民生問題，務必全力以赴及早完成，讓民眾恢復日常生活。

▲侯友宜至三峽區明德高中勘察災後復原情形。

另外，三峽明德高中因風災造成體健館屋頂鐵皮掀起、破洞，導致場館內淹水；戶外射箭場擋箭牆倒榻、校內多棵樹木傾倒、宿舍內部樓層積水等災情。侯友宜今日也至現場視察關心，責成教育局等相關單位全力協助復原工作，並積極向中央爭取經費，讓師生有完善的學習環境。

明德高中則表示，學校第一時間派員巡視校園並進行環境清理，優先清除影響通行及活動空間的障礙，做好安全維護，並積極聯繫相關機具及施作廠商處理，以儘速恢復校園環境。

教育局說明，新北市共有241所學校通報災情，包含校園淹水、樹木傾倒、多處漏水、雨遮破損、磁磚掉落、校門受損及停電等災損，教育局及各校全力動員應變，立即啟動災後復原措施及協請相關單位支援。各校利用周末假日再次加強巡檢，針對受災損區域做好安全防護，確保週一師生返校後有安全的學習環境。

▲侯友宜至土城區斬龍山遺址文化公園視察樹木清理作業。