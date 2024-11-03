「2024新北市學生影像新星獎」得獎名單揭曉

▲新北市副秘書長龔雅雯副（右）與超級新星獎《環遊世界2023》得主合影，由攝影陳頤芳代領。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北市學生影像新星獎」今年邁入第9屆，頒獎典禮於今（3日）登場，隨著新星獎逐漸成熟壯大，學生的熱情與無限的創作能量併發，今年共徵得328部作品參賽爭取25個獎項，由新北市副秘書長龔雅雯出席頒發最具在地特色的「新北精神獎」及獎金高達40萬元的首獎「超級新星獎」！

新北市副秘書長龔雅雯表示，新星獎鼓勵青年學生進行影像創作，至今邁入第9屆，已經培育出不少優秀的創作者，新星獎獨有的「新北精神獎」更進一步以新北多元文化為核心，邀請在地學子以鏡頭展現多元的新北市。

▲新北市副秘書長龔雅雯（右）頒發新北精神獎《明天太遠 今天太短》獎項，由副導李念聰代領。

今年入圍「新北精神獎」的5部作品，包含來自臺北藝術大學的劇情片《明天太遠 今天太短》講述香港移民參與抗爭無處可逃的困境、臺灣藝術大學敘述外籍移工生活與困境的紀錄片《莉娜》、透過雕像寄託對前輩思念的實驗片《如果雲知道》、臺北藝術大學劇情流暢畫面精彩的動畫片《二狗幫》以及淡水商工同學以廟會獅陣文化為題材的劇情片《不可遺獅的文化》。

最終由臺北藝術大學戴正瑜導演的劇情片《明天太遠 今天太短》脫穎而出獲獎，該片取景於新北市，講述一對參與抗爭的香港情侶到臺灣後遇到的困難和掙扎，全片情緒拿捏表現可圈可點，對白設計鏗鏘有力，劇中對於現狀的描寫深得評審共鳴。

▲新北市文化局長張䕒育（左2）與種子新星獎國中小組得獎者合影。

文化局長張䕒育表示，新北市積極推動各年齡層的文化政策，新星獎鼓勵青年投身影像創作，包含不同類組、不同年齡層，希望年輕學子勇於表現自我，用鏡頭展現新北獨有的創作活力。屆最大獎「超級新星獎」則在各類組評審激烈討論下，由臺北藝術大學新媒體藝術研究所趙若彤導演的實驗片《環遊世界2023》脫穎而出，獲得40萬元的獎金。該片取景於板橋區環遊世界社區，充分掌握實驗片的特性，展現將文本重新拼貼詮釋的當代美學，整體表現層次豐富、充滿創意。

本屆「新星影展」入圍作品已於10月份在府中15放映完畢，獲獎影片則於周日（3號）晚間在板橋秀泰影城舉行「大獎特別放映」。更多活動資訊歡迎至「新北市學生影像新星獎」臉書粉絲專頁查詢。