基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府自2023年起與企業合作，透過公私協力模式，已完成5座創意十足的公車候車亭，而第6座公私協力候車亭是市府與中華郵政攜手合作的「行動郵車造型候車亭」，10月29日在七堵郵局前正式啟用，候車亭以中華郵政經典的綠、紅配色結合「行動郵車」主題，讓民眾享受更優質舒適的候車環境。

基隆市副市長邱佩琳強調，此次候車亭的亮點是「行動郵車」造型，整體設計如一輛郵政車，搭配座椅、窗戶及方向盤和輪胎等細節，不僅實用且充滿趣味，預期將吸引市民和遊客駐足拍照打卡，為七堵增添新亮點；她也代表市長謝國樑特別感謝中華郵政的支持，這次企業合作充分展現了郵政事業與城市生活的緊密聯繫，並凸顯基隆市政府推動城市美學與公共設施升級的決心。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

中華郵政副總經理藍淑貞出席啟用典禮時表示，此候車亭不僅象徵中華郵政長久以來提供高效、可靠的服務，更體現品牌形象的創新與現代化。候車亭鮮明的設計呼應郵政核心價值「傳遞每一份心意與期待」，親切、友善的服務精神將為乘客提供獨特的候車體驗，成為七堵新地標。

基隆市公車處處長鄭永陽表示，這次市府與中華郵政的合作，再次展現公私協力的成果，不僅提升了公共空間的品質，也為市民提供更舒適、美觀的候車環境。未來公車處將繼續推動與企業合作，透過創意設計的候車亭進一步改善城市景觀，為基隆市民打造更具創意與舒適的生活空間。

基隆市政府已完成的公私協力公車候車亭，由於亮眼的設計與嶄新的外觀，頗獲民眾好評，這些候車亭包括：和泰汽車認養的海洋廣場對面城隍廟前候車亭、元大銀行在義一路與信五路口的基隆分行前候車亭、台灣農畜產公司在和平橋頭的「熱狗舖」候車亭（與正濱漁港彩色屋相映成趣 ）、中華電信於國立海洋大學濱海校門對面的候車亭、以及星宇航空以飛機艙內環境為設計靈感的基隆火車站南站候車亭。