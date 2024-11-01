　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府自2023年起與企業合作，透過公私協力模式，已完成5座創意十足的公車候車亭，而第6座公私協力候車亭是市府與中華郵政攜手合作的「行動郵車造型候車亭」，10月29日在七堵郵局前正式啟用，候車亭以中華郵政經典的綠、紅配色結合「行動郵車」主題，讓民眾享受更優質舒適的候車環境。

基隆市副市長邱佩琳強調，此次候車亭的亮點是「行動郵車」造型，整體設計如一輛郵政車，搭配座椅、窗戶及方向盤和輪胎等細節，不僅實用且充滿趣味，預期將吸引市民和遊客駐足拍照打卡，為七堵增添新亮點；她也代表市長謝國樑特別感謝中華郵政的支持，這次企業合作充分展現了郵政事業與城市生活的緊密聯繫，並凸顯基隆市政府推動城市美學與公共設施升級的決心。

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

中華郵政副總經理藍淑貞出席啟用典禮時表示，此候車亭不僅象徵中華郵政長久以來提供高效、可靠的服務，更體現品牌形象的創新與現代化。候車亭鮮明的設計呼應郵政核心價值「傳遞每一份心意與期待」，親切、友善的服務精神將為乘客提供獨特的候車體驗，成為七堵新地標。

基隆市公車處處長鄭永陽表示，這次市府與中華郵政的合作，再次展現公私協力的成果，不僅提升了公共空間的品質，也為市民提供更舒適、美觀的候車環境。未來公車處將繼續推動與企業合作，透過創意設計的候車亭進一步改善城市景觀，為基隆市民打造更具創意與舒適的生活空間。

基隆市政府已完成的公私協力公車候車亭，由於亮眼的設計與嶄新的外觀，頗獲民眾好評，這些候車亭包括：和泰汽車認養的海洋廣場對面城隍廟前候車亭、元大銀行在義一路與信五路口的基隆分行前候車亭、台灣農畜產公司在和平橋頭的「熱狗舖」候車亭（與正濱漁港彩色屋相映成趣 ）、中華電信於國立海洋大學濱海校門對面的候車亭、以及星宇航空以飛機艙內環境為設計靈感的基隆火車站南站候車亭。

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆第6座公私協力候車亭。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►陸貨輪擱淺野柳！3億橋式起重機倒礁岩　航港局濃霧中抽油作業

►基隆最高大樓電梯故障！瞬間斷電兩度卡3樓　3人受困半小時嚇壞

►賴清德總統親臨海巡署艦隊分署　肯定海巡應對中國軍演表現

►2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／陽光男熱愛大海！「絕命8分鐘」命喪泳池　友人心碎發文
百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐
劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」：感謝中國製造
快訊／逆子勒殺母親伴屍7小時　一審判決出爐
快訊／台鹽綠能弊案重開羈押庭！陳啟昱驚傳落跑
快訊／柯文哲遭裁定延押2個月　陳佩琪2字表態
北院裁定柯文哲延押　民進黨：尊重司法
柯文哲延押2個月　黃國昌發聲了
快訊／ 「上帝的部落」成孤島！　百人受困存糧剩3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

饒慶鈴推「慢活創深」挖掘地方魅力　台東展現產業創生新成就

陳亭妃緊急會勘颱風災情　全力爭取蚵農補助

立委籲「現金+貸款」助台東漁民　卓揆允研議處理

康芮強風豪雨重創台東農漁業　饒慶鈴籲中央協助農民

結合2024台灣設計展展域空間　「台南早餐生活節」重磅登場

台南食品原料商售含蘇丹紅咖哩粉產品　衛生局命下架回收追流向

前台南市議長郭信良索賄重判13年　藍軍：介入市長選舉太明顯

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

狗主子們颱風天堅持出門　奴才無奈冒雨集體崩潰XD

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

饒慶鈴推「慢活創深」挖掘地方魅力　台東展現產業創生新成就

陳亭妃緊急會勘颱風災情　全力爭取蚵農補助

立委籲「現金+貸款」助台東漁民　卓揆允研議處理

康芮強風豪雨重創台東農漁業　饒慶鈴籲中央協助農民

結合2024台灣設計展展域空間　「台南早餐生活節」重磅登場

台南食品原料商售含蘇丹紅咖哩粉產品　衛生局命下架回收追流向

前台南市議長郭信良索賄重判13年　藍軍：介入市長選舉太明顯

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

11月「4星座桃花運大爆發」　牡羊主動出擊、射手要控制情緒

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

醫揭心靈課程「3恐怖套路」：快離開！大推1招最有用

台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

快訊／新北4F頂加神明廳突起火　1男驚險二度逃生...警消急援　

交往3年「男友裸露要她摸」　妹子嚇：性慾高漲好多天！老司機看傻

快訊／長照悲歌！桃園逆子勒殺母親伴屍7小時自首　一審判決出爐

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

康芮颱風晚間已出海黃偉哲提醒市民1日外出留意安全

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

康芮1天釀台中255件災情　

颱風造成台南運河滿是魚屍悚目驚心

康芮肆虐！桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修

屏東70歲男外出未歸　隔天倒臥10多公里外堤防邊

金門小三通突破百萬人次　重返疫前高峰指日可待

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

藍晒圖快閃活動第二波！MAP義剪+棒球、假日市集

不減碳沒訂單　南投工策會聯手暨大找解方

台南市智慧路邊停車計費系統囊獲第22屆金擘獎三大獎

日月潭花火音樂會、紅茶文化季延至11／16、17

更多熱門

相關新聞

基隆市府攜中華郵政　行動郵車候車亭現身七堵

基隆市府攜中華郵政　行動郵車候車亭現身七堵

29日基隆七堵郵局前方候車亭，宣布穿上新裝，正式來進行啟用。現場包括基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、中華郵政副總經理藍淑貞及基隆市公車處處長鄭永陽等，一起見證這重要時刻。

敦化路創意公車亭再遭損壞！ETtoday家外媒體與多力多滋打造北市新地標

敦化路創意公車亭再遭損壞！ETtoday家外媒體與多力多滋打造北市新地標

正濱漁港彩虹屋頂加「鐵皮4F掉落」　路過民眾驚

正濱漁港彩虹屋頂加「鐵皮4F掉落」　路過民眾驚

轟林右昌人馬危害基隆！　國民黨爆海科館長耍官威、霸凌員工

轟林右昌人馬危害基隆！　國民黨爆海科館長耍官威、霸凌員工

即／大雨猛轟東北部！基隆市宣布25日正常上班上課

即／大雨猛轟東北部！基隆市宣布25日正常上班上課

關鍵字：

基隆郵政公車亭邱佩琳

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元　年化配息率逾9%

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面