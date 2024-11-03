上激勵課找獵物！變態男對3女下藥性侵　遭重判7年半

▲新北郭姓男子上激勵課程，卻下藥迷姦3女同學。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名郭姓男子參加激勵課程時，陸續對3名女同學下藥性侵，其中1人性侵未遂。案發後3名女同學在課程間聚在一起聊天，發現大家都被郭男下藥，便約郭男出來質問，並要求他寫下犯罪自白書並到警局自首。全案經新北地院審理，法官依郭犯以藥劑強制性交罪、強制未遂罪、以藥劑強制性交未遂罪，合併處7年6月徒刑，可上訴。

判決指出，郭男在某機構上激勵課程時，認識3名女同學，並在2022年7月4日約A女到居酒屋用餐，趁機將網路買的「激情飲」藥劑摻入啤酒，意圖等A女昏迷性侵，幸好A女喝酒後頭昏眼花，察覺異狀就馬上回家，郭男才未得逞。

同年8月27日，郭男開車載B女分送課程學員團服時，趁B女下車到便利商店買口香糖，又將藥劑摻B女的啤酒，B女返回車上喝完酒就陷入沉睡，遭郭男性侵得逞，事後郭男還將B女衣服穿好假裝沒事。之後某日郭男又趁眾人到KTV唱歌時，意圖對B女下藥，因為B女已察覺不對勁而未得手。

郭男食髓知味，同年9月13日又到C女租屋處用餐，並帶了摻有藥劑的咖啡交給C女，再趁她喝了咖啡後身體癱軟無力，試圖強行脫去她的短褲性侵，後因脫不下來，改以指侵得逞。

直到2023年2月，3名女生在課堂中聊天，發現大家喝了郭男給的飲料後都意識不清，便約郭男談判並要他寫下犯罪自白書，郭男隨後也到新北地檢署自首。

新北地院審理，法官認為郭男雖在警訊時坦承全部犯行，但審理時又翻供，僅承認對C女強制未遂的部分，且未能和受害者達成和解，依犯2個以藥劑強制性交罪、強制未遂罪、以藥劑強制性交未遂罪，合併處7年6月徒刑，可上訴。