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視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

▲視察坪林、石碇復原工作 侯友宜盼今晚完成全區復電。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指示農業局針對農損從寬認定給予補助。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

康芮颱風一度造成新北市上萬戶停電，市府團隊與台電合作連日進行搶修，新北市長侯友宜今（2日）前往坪林及石碇區視察復原工作。侯友宜強調，水電是重要的民生問題，務必全力以赴及早完成，讓民眾儘速恢復日常生活。他表示，市府團隊總動員派遺工班排除路樹倒塌等障礙，與台電合作進行相關工程，盼今晚能全區復電。

侯友宜表示，各局處及區公所人員務必與台電積極合作，排除障礙，讓台電能順利進行復電工程，「搶修沒有假日，將不眠不休，這是市府團隊的責任」。他也感謝台電人員辛勞，並請台電能增派工班前往搶修，目標是今晚全數復電。

▲視察坪林、石碇復原工作 侯友宜盼今晚完成全區復電。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜視察坪林區復原工作，盼市府團隊與台電合作，全力搶修復電。

台電公司表示，這次與坪林區公所合作復電搶修，可謂樹立典範，由區公所及里長帶領找到修復點，加上市府團隊派遣工班協助排除障礙，有效加速搶修工作。

針對康芮颱風造成農損部分，侯友宜也責成農業局從寬認定給予補助。農業局表示，其中茭白筍、香蕉倒伏、綠竹筍折枝、茶樹折枝及茶葉破損較為嚴重。今日已和農糧署、農業改良場前往勘查五股、八里綠竹筍農損情形，今明兩日會持續查報並提報中央公告救助。另外，位於石碇區雙溪口路段的淡蘭古道遭康芮颱風吹斷，將採取型框植生工法修復，目前相關單位全力進行搶修中。

▲視察坪林、石碇復原工作 侯友宜盼今晚完成全區復電。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜赴石碇區淡蘭古道關心災後修復情形。

▲視察坪林、石碇復原工作 侯友宜盼今晚完成全區復電。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜視察坪林區復原工作，盼市府團隊與台電合作，全力搶修復電。

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