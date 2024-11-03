見證感動無所不在！新北國際紀錄片月登場　22場次31部作品

▲「2024新北市國際紀錄片月」11月3日起登場，新北市副市長劉和然、新北市新聞局李利貞局長、國影中心褚明仁董事長及看見齊柏林基金會齊廷洹董事皆到場支持。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北市國際紀錄片月」今（3日）起登場，本次規劃四大主題單元，採多元多點放映，共22場次31部國內外紀實影像。新北市政府新聞局3日在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕特映會，播映今年度金馬獎最佳紀錄片入圍作品《曦曦》，並由導演吳璠率團隊與觀眾進行映後座談，一起見證紀錄片感動無所不在。

新北市副市長劉和然、新聞局長李利貞、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、看見．齊柏林基金會齊廷洹董事、新北紀錄片獎歷年評審、優選影片導演及眾多紀錄片業界人士，皆出席開幕特映會，期待透過國際紀錄片月，以新北市為基地，凝聚紀錄片愛好者的力量。

劉和然表示，新北市政府多年來積極推動影視發展，不只在新北，更飛向天際、走向國際，每年也辦理新北紀錄片獎及國際紀錄片月。今年在文化部的支持下擴大辦理，參考國際影展採多元多點放映形式，包括國家電影及視聽文化中心、府中15紀錄片放映院、新北市立圖書館總館、中和威秀及板橋秀泰影城皆可欣賞到紀錄片月的作品。

劉和然指出，除了開幕特映會邀請紀錄片《曦曦》的團隊與觀眾座談外，今年也特別邀請二位曾入圍奧斯卡金像獎最佳紀錄短片獎的美國導演Laura Nix 及《金門》導演江松長進行國際影人對談，並精心規劃紀錄片特展，希望透過多元形式將影像紀實魅力傳遞給更多觀眾。

▲新北市副市長劉和然出席開幕特映會，現場分享「2024新北市國際紀錄片月」多元亮點，表達新北市持續支持紀錄片創作。



導演吳璠出席映後座談表示，「這是一部關於友情的故事。」在柏林街頭初識曦曦時，就特別被她吸引，期待能記錄下曦曦追求自由的腳步，因此開啟了長達7年的拍攝。影片的完成歸功於團隊與被攝者建立起的深厚情感，過程中也有許多反思，這部片其實不只是對曦曦的拍攝，而是隱含著導演與被攝者間兩者差異，更讓彼此看見彼此困境的故事。

新聞局長李利貞表示，今年紀錄片月放映作品含括「人物誌：時代洪流中的大小人物」、「自由與真相：驟變的歷史足跡」、「環境與自我：內外交迫」以及「2024新北市紀錄片獎優選作品」4大主題單元，共計31部國內外精選紀實影片，全部免費觀影。

李利貞說，開幕片《曦曦》及閉幕片《雪水消融的季節》皆入圍今年的金馬獎最佳紀錄片，《雪水消融的季節》更是出自2018年新北市紀錄片獎優選影片《之後的那些日子》衍生長片，邀請觀眾支持紀錄片、拓展國際視野。

新北市政府新聞局邀請大家於11月4日至11月10日，前往新北市立圖書館總館參觀特展，此次特展以聯合國永續發展目標（SDGs）為規劃主軸，歡迎前來感受新北紀錄片所傳遞的永續發展理念。詳細放映場次及更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上「新北市紀錄片」系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。