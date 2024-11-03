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富豪被爆淫魔真面目！性侵400多女員工　見正妹就提拔秘書伸狼爪

淫魔真面目終於曝光！哈洛德百貨前老闆生前涉性侵　逾400女員工提控

▲英國倫敦高檔百貨公司哈洛德前老闆、埃及億萬富豪法耶德死後被控性侵。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

哈洛德百貨（Harrods）的前老闆、埃及裔富商穆罕默德法耶德（Mohamed Al Fayed）在英國擁有高知名度，最令人耳熟能詳的是，他的長子多迪（Dodi Al-Fayed）是戴安娜王妃的男友。未料如今被逾400名曾任職於哈洛德百貨的未成年及年輕女員工指控，法耶德生前利用權勢和財富來性侵和猥褻她們，長達數十年的齷齪行徑最近曝光，這位淫魔的真面目也震驚英國社會。

淫魔真面目終於曝光！哈洛德百貨前老闆生前涉性侵　逾400女員工提控

▲英國倫敦高檔百貨公司哈洛德前老闆、埃及億萬富豪法耶德死後被控性侵。（圖／達志／美聯社）

法耶德去年8月以94歲高齡辭世，生前最知名的事蹟，除了家財萬貫並持有哈洛德百貨數十年，就是堅信奪走愛子多迪法耶德及其女友黛安娜王妃性命的1997年巴黎車禍，是英國當局策畫的陰謀。不過據多家英國媒體指出，法耶德如今被數百位女性指控，這位淫魔對她們強暴與性侵害，這是自2017年#MeToo運動風起雲湧以來，最新一起宣稱遭有權有勢者侵犯的指控。

淫魔真面目終於曝光！哈洛德百貨前老闆生前涉性侵　逾400女員工提控

▲英國倫敦高檔百貨公司哈洛德前老闆、埃及億萬富豪法耶德死後被控性侵。（圖／達志／美聯社）

報導指出，早在9月19日，《英國廣播公司》（BBC）播出的《法耶德：在哈洛德百貨的掠奪者》（Al-Fayed: Predator atHarrods）紀錄片與《秘密世界》播客，就有超過20名女性指控曾被老法耶德侵害與身體暴力；5名女性指曾被強暴，紀錄片中指出，法耶德在世期間會定期巡視百貨公司，並找出認為有吸引力的年輕女員工，然後將她提拔為私人女助理，讓這些女員工到他的辦公室工作。

淫魔真面目終於曝光！哈洛德百貨前老闆生前涉性侵　逾400女員工提控

▲英國倫敦高檔百貨公司哈洛德前老闆、埃及億萬富豪法耶德死後被控性侵。（圖／達志／美聯社）

這位淫魔會帶著這些女員工到辦公室、在英國與法國的住所或出差時性侵她們，據其中一位化名為艾莉（Ellie）的女子指控，2008年，剛滿15歲的她，就獲阿法耶德邀約加入哈洛德，「2008年5月，當時已經差不多80歲的老法耶德讓她到公司的房間進行性侵『他開始擁抱我，觸摸我，在我身上摩擦，然後他抓住我的臉，試圖把舌頭放進我的嘴裡』」。

除此之外，法耶德還會監聽公司內的電話，安裝有錄音功能的鏡頭，讓受害者無法在公司內談論遭到性侵的情況，且這是公司內已公開的秘密，報導指出，公司不僅沒有提出干預，甚至還幫他掩飾真相。根據報導，法耶德過去就曾被多名女性指控性侵犯與猥褻，但英國警方2015年就強暴指控進行調查後，並未做出任何指控。哈洛德百貨去年7月開始與指控在1980年代末期與2000年代末期遭法耶德性虐待的女性進行和解。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

淫魔真面目終於曝光！哈洛德百貨前老闆生前涉性侵　逾400女員工提控

▲英國倫敦高檔百貨公司哈洛德前老闆、埃及億萬富豪法耶德死後被控性侵。（圖／翻攝自X）

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