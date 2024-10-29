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大陸 大陸焦點 特派現場

中國首富換人！　41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

▲▼張一鳴。（圖／CFP）

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2024胡潤百富榜今（29）日公佈，擁有抖音（TikTok）這隻金雞母的字節跳動41歲創辦人張一鳴，財富較2023年增長1050億元人民幣（約4720億元新台幣），以3500億元人民幣的財富首次登頂，成為26年來第18位大陸首富，也是大陸首名「80後」白手起家的首富。

▲2024胡潤百富榜公佈。（圖／翻攝胡潤百富榜）

▲2024胡潤百富榜前十名富豪。（圖／翻攝胡潤百富榜）

《極目新聞》報導，10月29日，2024胡潤百富榜正式發佈。今年共有1094位個人財富達到50億元（人民幣，下同）以上的企業家上榜，相比去年減少了12%。上榜企業家的總財富也呈現下降趨勢，比去年減少了10%（2.4兆），降至21兆元。

2024胡潤百富榜的前十名中出現了1名「新人」，以房地產起家的恆基兆業「李兆基家族」以1750億元的財富首次進入前十。前十名企業家的平均年齡為65歲，較2023年增長了4歲。

▲2024胡潤百富榜公佈。（圖／翻攝胡潤百富榜）

▲2024胡潤百富榜新上榜前五名富豪有三人來自台灣。（圖／翻攝胡潤百富榜）

至於總榜單內的新人則是增加54人，是過去20年來的最低值。值得注意的是，新人中排名最高的是總部設在台灣的變壓器生產企業華城電機許邦福及其家族，財富價值185億元；其次是總部位於上海的「小紅書」毛文超，財富180億元。

總榜單新人前五名中，有3位來自台灣，除許邦福外，還有星宇航空的張國煒家族（財富130億元）和主營傢具裝潢配件的川湖科技林聰吉家族（財富125億元）入榜。

▲2024胡潤百富榜公佈。（圖／翻攝胡潤百富榜）

▲上榜富豪居住地以台北增加最多。（圖／翻攝胡潤百富榜）

胡潤百富分析指，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。這些行業在經濟發展中佔據重要地位，為眾多企業家提供廣闊的財富增長空間。

在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。在居住地方面，台北受益於二級市場活躍，半導體相關行業突出，共有52名企業家入榜，富豪增加人數最多。上海則是自2013年後首次超越深圳，以112人位居第二。

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