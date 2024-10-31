過世繼續賺！富比士「已故名人」收入榜　他年撈近200億稱霸

▲麥可．傑克森（Michael Jackson）以6億美元收入稱霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國商業雜誌《富比士》公布2024年「收入最高的已故名人」，流行音樂天王麥可．傑克森（Michael Jackson）以6億美元（將近新台幣200億元）稱霸冠軍，其他上榜的還有皇后合唱團主唱佛萊迪．墨裘瑞、美國女歌手惠妮．休斯頓、《六人行》演員馬修．派瑞等。

在今年榜單中，麥可．傑克森以6億美元收入蟬聯冠軍。他在50歲那年因為用藥過量去世，但依然透過賣給索尼的50%音樂版權、巡迴演出、百老匯音樂劇等方式，賺取源源不絕的收入，每週高達600萬美元。《富比士》估算，自從2009年去世至今，麥可．傑克森已經賺取超過33億美元。

▲佛萊迪．墨裘瑞因為音樂版稅收入，賺入2.5億美元。（圖／達志影像／美聯社）



佛萊迪．墨裘瑞（Freddie Mercury）以2.5億美元位列第二。他1991年因為愛滋病去世，享年45歲，但今年6月，皇后合唱團以破紀錄的10億美元天價，把音樂版權賣給索尼，使其睽違4年重返榜單。2020年，他因為傳記電影「波西米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）房地產收入激增，現在又比4年前多賺了2.41億美元。

▲蘇斯博士寫下許多膾炙人口的童書經典。（圖／達志影像／美聯社）



美國童書大師蘇斯博士（Dr. Seuss）以7500萬美元位居第三名。他1991年因為癌症去世，享壽87歲。他的經典著作包括《魔法靈貓》（The Cat In The Hat）、《鬼靈精》（The Grinch Who Stole Christmas）、《羅雷司》（The Lorax），持續透過主題公園、電視、電影與服裝的授權，賺取大筆收入。

今年上榜的13人之中，大部分都是演藝圈人士，靠著音樂版稅等管道，在過世後持續累積財富。但也有3人透過不同才能創造收入，除了蘇斯博士之外，《花生漫畫》與Snoopy的作者查爾斯．舒茲（Charles Monroe Schulz）以3000萬美元榮登第8名，美國職業高爾夫選手龐馬（Arnold Palmer）也憑藉特調飲料「阿諾龐馬」賺進1400萬美元，位列第12名。

《富比士》2024年「已故名人收入排行榜」

第1名｜「流行樂天王」麥可．傑克森｜6億美元

第2名｜「皇后合唱團」佛萊迪．墨裘瑞｜2.5億美元

第3名｜「美國童書大師」蘇斯博士｜7500萬美元

第4名｜貓王（Elvis Presley）｜5000萬美元

第5名｜搖滾歌手奧卡西克（Ric Ocasek）｜5000萬美元

第6名｜王子（Prince）｜3500萬美元

第7名｜「雷鬼之父」巴布．馬利（Bob Marley）｜3400萬美元

第8名｜《史努比》作者查爾斯．舒茲（Charles M. Schulz）｜3000萬美元

第9名｜《六人行》演員馬修．派瑞｜1800萬美元

第10名｜「披頭四」約翰藍儂（John Lennon）｜1700萬美元

第11名｜「靈魂樂教父」詹姆士布朗（James Brown）｜1500萬美元

第12名｜高爾夫選手阿諾．龐馬（Arnold Palmer）｜1400萬美元

第13名｜傳奇歌手惠妮．休士頓（Whitney Houston）｜1300萬美元