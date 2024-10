過世繼續賺！富比士「已故名人」收入榜　他年撈近200億稱霸

▲麥可.傑克森(Michael Jackson)以6億美元收入稱霸。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國商業雜誌《富比士》公布2024年「收入最高的已故名人」,流行音樂天王麥可.傑克森(Michael Jackson)以6億美元(將近新台幣200億元)稱霸冠軍,其他上榜的還有皇后合唱團主唱佛萊迪.墨裘瑞、美國女歌手惠妮.休斯頓、《六人行》演員馬修.派瑞等。

在今年榜單中,麥可.傑克森以6億美元收入蟬聯冠軍。他在50歲那年因為用藥過量去世,但依然透過賣給索尼的50%音樂版權、巡迴演出、百老匯音樂劇等方式,賺取源源不絕的收入,每週高達600萬美元。《富比士》估算,自從2009年去世至今,麥可.傑克森已經賺取超過33億美元。

▲佛萊迪.墨裘瑞因為音樂版稅收入,賺入2.5億美元。(圖/達志影像/美聯社)



佛萊迪.墨裘瑞(Freddie Mercury)以2.5億美元位列第二。他1991年因為愛滋病去世,享年45歲,但今年6月,皇后合唱團以破紀錄的10億美元天價,把音樂版權賣給索尼,使其睽違4年重返榜單。2020年,他因為傳記電影「波西米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)房地產收入激增,現在又比4年前多賺了2.41億美元。

▲蘇斯博士寫下許多膾炙人口的童書經典。(圖/達志影像/美聯社)



美國童書大師蘇斯博士(Dr. Seuss)以7500萬美元位居第三名。他1991年因為癌症去世,享壽87歲。他的經典著作包括《魔法靈貓》(The Cat In The Hat)、《鬼靈精》(The Grinch Who Stole Christmas)、《羅雷司》(The Lorax),持續透過主題公園、電視、電影與服裝的授權,賺取大筆收入。

今年上榜的13人之中,大部分都是演藝圈人士,靠著音樂版稅等管道,在過世後持續累積財富。但也有3人透過不同才能創造收入,除了蘇斯博士之外,《花生漫畫》與Snoopy的作者查爾斯.舒茲(Charles Monroe Schulz)以3000萬美元榮登第8名,美國職業高爾夫選手龐馬(Arnold Palmer)也憑藉特調飲料「阿諾龐馬」賺進1400萬美元,位列第12名。

《富比士》2024年「已故名人收入排行榜」

第1名|「流行樂天王」麥可.傑克森|6億美元

第2名|「皇后合唱團」佛萊迪.墨裘瑞|2.5億美元

第3名|「美國童書大師」蘇斯博士|7500萬美元

第4名|貓王(Elvis Presley)|5000萬美元

第5名|搖滾歌手奧卡西克(Ric Ocasek)|5000萬美元

第6名|王子(Prince)|3500萬美元

第7名|「雷鬼之父」巴布.馬利(Bob Marley)|3400萬美元

第8名|《史努比》作者查爾斯.舒茲(Charles M. Schulz)|3000萬美元

第9名|《六人行》演員馬修.派瑞|1800萬美元

第10名|「披頭四」約翰藍儂(John Lennon)|1700萬美元

第11名|「靈魂樂教父」詹姆士布朗(James Brown)|1500萬美元

第12名|高爾夫選手阿諾.龐馬(Arnold Palmer)|1400萬美元

第13名|傳奇歌手惠妮.休士頓(Whitney Houston)|1300萬美元