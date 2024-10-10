超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

▲侏儒河馬寶寶彈跳豬（Moo Deng）因可愛的長相爆紅。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

生活在泰國芭達雅綠山國家動物園的侏儒河馬寶寶彈跳豬（Moo Deng）因可愛的長相爆紅，在全球累積許多粉絲，不僅成為了網路迷因，在9月初也讓動物園的每日遊客數量翻倍，近日有位杜拜商人還特別飛抵當地，捐贈約500萬泰銖（約新台幣480萬元）支持彈跳豬。

據外媒報導，這位杜拜商人飛到泰國，捐贈約500萬泰銖來支持動物園和目前享譽全球的侏儒河馬彈跳豬。泰國動物園組織主任斯里蘭（Atthaphon Sriran）最近透露，這項慷慨捐贈的背後主因是由於彈跳豬在全球越來越受歡迎，雖然斯里蘭沒有透露商人的名字，但動物園的臉書頁面發布了支票的照片。這些資金預計將用於改善動物園，並提升彈跳豬的生活質量，包括圍欄、玩具和日常需求，以因應牠正在成長所需要的大量資源。

▲動物園的臉書頁面發布了支票的照片。（圖／翻攝自臉書 ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

而該動物園在此前也曾收到加密貨幣行業投資者的35882泰銖（約新台幣34539元）的捐款，捐款名為「Moodeng on ETH」，這是種以彈跳豬為靈感啟發的模因幣。

彈跳豬出生於2024年7月10日，年齡為2個月又27天，牠的名字是由超過2萬人所投出，「Moo Deng」的意思是「彈跳的豬肉」，牠有6個兄弟姐妹，今年9月芭達雅綠山國家動物園在其官方臉書頁面上發布了彈跳豬的照片，這使牠很快就成為了動物園的招牌。 事實上，侏儒河馬是瀕危物種，國際自然保護聯盟估計目前存活的野生個體數量少於3千頭。

延伸閱讀

▸ 考試成績不理想...妻失控拿皮帶狠抽小一兒下體 人夫：該報警嗎？

▸ 中原大學出現超帥英文老師 女學生嗨翻：幫他徵女友

▸ 名醫是渣男3／傳鹹濕照、超音波挑釁正宮 「氧氣女神」惡劣小三行徑公開