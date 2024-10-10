　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

（圖／X）

▲侏儒河馬寶寶彈跳豬（Moo Deng）因可愛的長相爆紅。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

生活在泰國芭達雅綠山國家動物園的侏儒河馬寶寶彈跳豬（Moo Deng）因可愛的長相爆紅，在全球累積許多粉絲，不僅成為了網路迷因，在9月初也讓動物園的每日遊客數量翻倍，近日有位杜拜商人還特別飛抵當地，捐贈約500萬泰銖（約新台幣480萬元）支持彈跳豬。

據外媒報導，這位杜拜商人飛到泰國，捐贈約500萬泰銖來支持動物園和目前享譽全球的侏儒河馬彈跳豬。泰國動物園組織主任斯里蘭（Atthaphon Sriran）最近透露，這項慷慨捐贈的背後主因是由於彈跳豬在全球越來越受歡迎，雖然斯里蘭沒有透露商人的名字，但動物園的臉書頁面發布了支票的照片。這些資金預計將用於改善動物園，並提升彈跳豬的生活質量，包括圍欄、玩具和日常需求，以因應牠正在成長所需要的大量資源。

迷因臉河馬「彈跳豬」全球爆紅！　杜拜富豪專程飛泰斗內480萬

▲動物園的臉書頁面發布了支票的照片。（圖／翻攝自臉書　ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

而該動物園在此前也曾收到加密貨幣行業投資者的35882泰銖（約新台幣34539元）的捐款，捐款名為「Moodeng on ETH」，這是種以彈跳豬為靈感啟發的模因幣。

彈跳豬出生於2024年7月10日，年齡為2個月又27天，牠的名字是由超過2萬人所投出，「Moo Deng」的意思是「彈跳的豬肉」，牠有6個兄弟姐妹，今年9月芭達雅綠山國家動物園在其官方臉書頁面上發布了彈跳豬的照片，這使牠很快就成為了動物園的招牌。 事實上，侏儒河馬是瀕危物種，國際自然保護聯盟估計目前存活的野生個體數量少於3千頭。

延伸閱讀
考試成績不理想...妻失控拿皮帶狠抽小一兒下體　人夫：該報警嗎？
中原大學出現超帥英文老師　女學生嗨翻：幫他徵女友
名醫是渣男3／傳鹹濕照、超音波挑釁正宮　「氧氣女神」惡劣小三行徑公開

ET快訊
大逆轉！朱亞虎發回更裁4小時「再遭羈押禁見」
胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！
機車族「最高可領2500元」辦法曝光
工讀嫩妹愛上大20歲人夫！偷溜進他家「躺正宮床上獻身」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

以色列海德拉4地發生恐攻「6人遭刀捅」　歹徒被當場擊斃

賀錦麗民調「領先幅度縮小」！贏川普3％

芬蘭總統將赴中「國是訪問」　會見中國國家主席習近平

清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

1.5兆買7-11　巨頭ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞　一打開個人數據主管全看光

健身一半突昏倒！運動員被「冷水淋15hrs」才發現　搶救2周後死亡

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

阿BEN現身汪建民靈堂！　哽咽：願大家記得他的好

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

李多慧和Queena互相傷害？　捉弄對方扮鬼臉超可愛

輔仁馬來西亞女僑生車禍亡　父母兄妹心碎搭機抵台相驗

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

以色列海德拉4地發生恐攻「6人遭刀捅」　歹徒被當場擊斃

賀錦麗民調「領先幅度縮小」！贏川普3％

芬蘭總統將赴中「國是訪問」　會見中國國家主席習近平

清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

1.5兆買7-11　巨頭ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞　一打開個人數據主管全看光

健身一半突昏倒！運動員被「冷水淋15hrs」才發現　搶救2周後死亡

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

賴清德曝拋「祖國論」原因：看見吳慷仁等藝人賀中國國慶有感而發

快訊／國慶日清晨火警！板橋公寓3樓起火　「1住戶未逃出」搜救中

超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

19歲女大生突然偏頭痛！吃藥也沒用　就醫才知「腦部長腫瘤」

重陽節「罕見」遇天赦日　唯一禁忌曝！命理師點名4種人去拜玉帝

2大Outlet萬聖城免費拍！巨型月亮、南瓜頭女巫　還有3米高萌怪

勞斯萊斯「小改款Ghost Series II」登場！品牌最熱銷台柱內外微調

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

國際熱門新聞

iPhone這功能有漏洞　一用個人數據全洩漏

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

高中正妹變健美女王　網歪樓讚攝影師：很會

以色列4地發生恐攻　歹徒被當場擊斃

「彈跳豬」全球爆紅！富豪飛去看牠斗內480萬

1.5兆買7-11　ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

賀錦麗民調「領先幅度縮小」

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

芬蘭總統將赴中國訪問　會見習近平

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

正妹癢到睡不著！醫師挖黑森林「夾蟑螂」

大馬19個月大女嬰確診「卵巢癌三期」

健身昏倒冷水澆淋15hrs才發現　2周後死亡

清邁洪水沖來1具棺材　居民一看驚「屍主不見了」

更多熱門

相關新聞

清邁洪水沖來1具棺材　居民一看驚「屍主不見了」

清邁洪水沖來1具棺材　居民一看驚「屍主不見了」

泰國北部最近降下暴雨，包括觀光重鎮清邁（Chiang Mai）也發生50年來最嚴重水患，水深高度還一度來到成人臀部，泰國大象成為受困遊客、居民的救生艇，不過清邁的大象保護區也傳出兩隻大象被淹死，還造成至少3人死亡，隨著洪水消退，當地民眾赫然發現一具棺材被沖到樹下，詭異場景讓他不敢隨便移動，呼籲失主趕快來認領。

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

26歲男搞大小女友肚！女方外婆討36萬：當聘金

26歲男搞大小女友肚！女方外婆討36萬：當聘金

「AI教父」獲諾貝爾物理獎　畢業當過木匠

「AI教父」獲諾貝爾物理獎　畢業當過木匠

關鍵字：

周刊王彈跳豬侏儒河馬東南亞要聞泰國動物園富豪

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

她靠「1輕鬆運動」瘦了14公斤！醫：還甩掉糖尿病

美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

胸腔醫曝：「沙發」是肺癌危險因子

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

水腫一直沒消！　男業務檢查「已是第三期」

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面