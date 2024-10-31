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35歲東北姑娘身價8.5億進富豪榜　創業5年公司估值破百億美元

▲35歲的東北姑娘王碩以85億元人民幣（約12億美元）的身價進入「胡潤百富榜」。（圖／翻攝微博）

▲35歲的東北姑娘王碩以85億元人民幣（約12億美元）的身價進入「胡潤百富榜」。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024胡潤百富榜29日公佈，共有30名「90後」富豪新入榜。其中，來自東北的35歲姑娘王碩身價達到85億元人民幣（約12億美元），首次進入榜單內，不僅如此，她也進入富比士「2024年美國白手起家女富豪榜」內，排行第39名，成為今年眾多新晉富豪中，最受外界關注的女性之一。

▲35歲的東北姑娘王碩以85億元人民幣（約12億美元）的身價進入「胡潤百富榜」。（圖／翻攝微博）

《時代財經》報導，出生於東北的姑娘王碩以85億元（人民幣，下同）財富值，成為了90後白手起家新首富，而她背後的Deel公司也浮出了水面。

公開資訊顯示，王碩出生於遼寧瀋陽，16歲隨母親到美國發展。她在初到美國之際，週末時光會在當地的跳蚤市場擺攤賣滑板車，雖然王碩的英語不甚流利，但她「東北妹子」的性格，加上待人熱情，銷量竟然還不錯。

這段經歷也讓王碩體會到屬於自己的「商業模式」，她認為，擁有一款獨特的產品非常重要，「如果其他人都在賣蔬菜、水果和食品，而我們在賣滑板車，那麼我們就有優勢。」

她在2015年讀完麻省理工學院一年級便退學，創辦了一間生產空氣濾淨器的Aeris公司。Aeris在2021年被iRobot 以接近1億美元的金額收購，再次證明王碩的創業天份。

▲35歲的東北姑娘王碩以85億元人民幣（約12億美元）的身價進入「胡潤百富榜」。（圖／翻攝微博）

過程中，王碩於2019年和友人再次創業，成立Deel公司，主營人力資源管理。Deel不僅是一間「獵人頭」公司，也用簡化的流程協助企業聘雇海外員工，甚至研發出薪資支付平台，使企業撥薪和員工支薪獲得保障。

Deel目前擁有超過2.5萬客戶，既有小型初創企業，也有類似波士頓諮詢公司的大型企業，業績一路長紅。據悉，Deel的年經常性收入由2020年的400萬美元迅速增長至2022年的1億美元，到2024年3月更是突破5億美元。

值得注意的是，Deel公司擁有先進的「去中心化」概念，3000多名員工分佈全球各地，沒有企業總部，也沒有辦公室，純粹以線上辦公為主。王碩和合夥人便是以「跳脫常規」的模式，成功將業務拓展至全球180多個國家和地區，打造出屬於她們的商業帝國。
 

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