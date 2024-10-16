驚人消費力！水晶品牌展出破億作品　台中富豪未開展先刷500萬

▲水晶品牌展出破億元作品，台中人未開展先刷500萬帶走限量收藏品，展現驚人消費力。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

捷克知名藝術品牌摩瑟水晶看準台中富豪的驚人消費潛力，即日起至18日舉辦特展，現場展出多件限量水晶作品，總價值破億元。業者透露，活動雖今天才開始，但昨（15）日已有老顧客遠從美國回來看展，且鎖定當中限量作品，「現場都商品都還沒完全陳設好，就刷卡500多萬元買走其中一件作品。」

業者透露，今年摩瑟吹製水晶大師斯德涅克．德羅布尼榮獲法國「藝術與文學騎士動章」，他是捷克首位以傑出的水晶吹製技藝，贏得騎士勳章的大師，而這也是摩瑟繼2020年雷瑟大師之後，第二位大師獲此榮銜。

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▲這一次特展，摩瑟由雷瑟大師、史沃博達大師及賽林格大師，三位大師聯手創作。（圖／記者游瓊華攝）



業者也提到，這次巡迴特展第一場在台北登場，有收藏家一口氣砸千萬元買下3件限量水晶作品，總計光台北就創造6000多萬元業績，比去年同期成長2成左右，看好這次台中展也會有不錯成績。

這一次特展，摩瑟由雷瑟大師、史沃博達大師及賽林格大師，三位大師聯手創作；其中史沃博達創作全球限量的《風雨同濟》、《黎明女神》未演先轟動，他曾創作的《黎明春曉》、《霞光夕照》、《海納百川》、《百合花仙子》等巨作，造成熱烈的迴響。雷瑟的新作《春之頌》，以及賽林格的《岩間聖母》、《維納斯之美》也都是此次的重頭戲。