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總預算案卡關有解？行政、立法態度鬆動　關鍵4字攸關僵局發展

▲行政院長卓榮泰率各部會首長於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲總預算僵局有解？行政院長卓榮泰提出3解方，就看藍白買不買單。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總預算僵局未解，行政院長卓榮泰昨在報告中，針對原民禁伐補償條例預算金額提出三項解方，原住民綜合發展基金、第二預備金、追加預算，但前提是要在野黨承諾下不為例。對此，不具名藍委表示，黨團最初也希望以追加預算方式補足，但若要黨團承諾下不為例，等於在野黨自廢武功；民眾黨團則認為，這次讓行政院有補考機會，可以從別的地方補足預算，但也要行政院承諾下不為例。

不具名藍委指出，兩位原住立委除了認為基金方式違法不可行之外，對於第二預備金還有追加預算，並沒有表達明確反對之意。此外，由於新的禁伐補償金額是明年下半年才會執行，所以如果有共識，政院明年送追加預算來即可。

不過該藍委也強調，政院在過去幾次協商中，並沒有明確提出第二預備金或是追加預算這兩個選項，顯然政院也發現站不住腳了，所以卓榮泰才只好在昨天的預算報告中提出。既然政院提出解方，亦即代表禁伐補償金額從3萬提高到6 萬元，不是完全做不到的事，但之前卻還一直指責在野黨違憲？

而一名參與黨團協商的立委透露，在幾次朝野私下協商時，政院都要求藍白黨團幹部，一定要保證未來修法時，不能再有增加預算情形發生，「藍白幹部都不願簽下協議，因為如此一來立法院豈不自我矮化？不被立委同僚罵死才怪」。再者，大法官釋憲已經閹割國會諸多權力，如果再同意政院的要求，在野黨就是自我閹割、自廢武功。

至於下週二藍委是否會同意讓總預算案付委，國民黨團首席副書紀長王鴻薇表示，下週二黨團會召開黨團大會討論，但也不排除到下周五院會再決定，一切都要視政院解決問題的誠意而定。

民眾黨團人士也指出，現在行政立法的僵局，其實追根究底是行政院沒有編足預算，「行政院只要依法編列、一切編足，就沒有問題，就可以盡快審預算」，黨團的態度就是依法行政。

黨團人士說，禁伐補償的部分現在大家有意要各退一步，只要行政院不要再逞口舌之快，倒果為因說是立法院違法違憲，「如果要用基金去編，雖不滿意但尚可接受」，再鬧下去沒完沒了，總預算一直不付委也不行。

黨團人士表示，大原則來說，行政院必須做出承諾「下次不能再用基金編」，如果願意遵守，民眾黨可溝通，「這次沒編足，讓行政院補考，從別的地方補足預算，但下不為例」。

黨團人士強調，「下不為例」是立法機關告訴行政機關的態度，禁伐補償明明是立法院先三讀通過，行政院卻不依照法律編列，還曲解憲法、預算法，說立法院不得要求增加預算，那請問過去老農津貼怎麼來的？執政黨到底是在裝傻還是刻意不提起？

「現在是給行政院補考機會，但就看接下來行政機關展現什麼態度。」黨團人士坦言，民進黨一直用法律術語混淆視聽，若困在這樣的戰局，在野黨也未必能得到多數支持，因為民眾很難了解議事攻防，變成各說各話，反而給民進黨造謠空間，如果禁伐補償能找到一條路能通，其他就回到總預算案處理。

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