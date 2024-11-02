劉德華高唱《中國人》惹議　藍委嗆：民進黨幼稚「賴總統認同嗎」？

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨政策會執行長王義川昨日在社群平台表示，香港歌手劉德華在台北小巨蛋唱《中國人》，並播放簡體字影片等內容「非常中國」。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）開嗆，這種發言只透露以井觀天的井底之蛙思維，以為全世界都要繞著民進黨跑，他還直言，攻擊劉德華來賺聲量非常幼稚，並反問賴清德總統認同嗎？

王義川在Threads發文質疑，劉德華昨日在台北小巨蛋的演唱會，高唱《中國人》並配上內容使用簡體字的影片，「非常中國」。此一貼文讓持正反意見的網友們，也在留言區戰成一團。

然而，洪孟楷認為，天王劉德華來台辦演唱會，這本來是一件娛樂且正向的事，卻一直有民進黨人跳出來攻擊，一下子扣媚共帽子，一下子又說歌曲《中國人》有針對性，但這種發言只透露以井觀天的井底之蛙思維，以為全世界都要繞著民進黨跑。

洪孟楷直指，殊不知劉德華11年前來台的演唱會就有唱《中國人》了，而這一次的全球巡演，劉德華的固定歌單都是一致的，只想為攻擊劉德華來搏版面賺聲量，非常幼稚。

此外，洪孟楷透露，這次的演唱會，他也有去登記購票，只是最後未能中籤，失望之餘也只能接受，他安慰自己還好11年前劉德華「always」小巨蛋演唱會已經有幸前往觀賞過了。

洪孟楷進一步說明，難道大家會怪世界大賽開場前，要唱美國國歌的大聯盟設計很「美國」？會怪日本動漫把主角拿世界冠軍，這樣設定很「日本」？如果不會的話，為何要針對劉德華的選曲來用個人的政治意識形態去刻意攻擊呢？

洪孟楷表示，應該有自信一點，台灣的觀眾不會聽到一首《中國人》而放棄中華民國，但訴求民主進步的執政黨，對待來台演出的藝人卻是用思想審查，想要限制歌曲的方式，實在可怕。

最後，洪孟楷坦言，自己真的不懂，為了個人的政治意識型態，攻擊一位出道到現在潔身自愛、不斷精進、自律的天王，賴總統真的認同這樣的行為嗎？