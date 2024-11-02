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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江和樹提案無限期延長柯文哲假期　黃國昌：目前黨內都正常運作

▲▼黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，北院昨裁定延長羈押2個月，這也將超過柯向民眾黨請假3個月的期限。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，將提案「柯文哲請假日期無限期延長」；對此，立委黃國昌說，江只是反映基層支持者以及黨內同志共同的心情，目前中央委員會、緊急應變小組都正常運作，黨內事務在秘書長周榆修領導下也都正常進行。

針對台中市議員江和樹拋出要主席柯文哲無限期請假的想法，黃國昌說，「江和樹議員說出非常多黨內同志共同的心聲」，相信大家可以看得非常清楚，這段時間柯主席完全沒辦法對外通信，連幫自己說話的機會都沒有。

黃國昌指出，賴清德透過羈押柯文哲，所達到的目的不僅僅是讓柯文哲人身自由受到極大限制，而且每天晚上讓北檢跟特定媒體操作柯文哲是有罪的媒體審判，同時也嚴重打擊了民眾黨作為在野黨的正常運作。

「關押一個在野黨的主席讓他完全無法為自己說話，也完全沒辦法做其他任何事情，相信這樣的狀況全台灣人民都看在眼裡。」黃國昌說，江和樹議員所說的，只是反映非常多基層支持者以及黨內同志大家共同的心情。

至於是否也支持柯無限期請假？黃國昌說，民眾黨是一個有制度的政黨，關於黨章相關規定必須交由中評會加以決定，我不是中評會成員，不能夠僭越在這件事情上去指導中評會應該怎麼解釋。

黃國昌強調，中央緊急應變小組目前都還正常運作，相信民眾黨是一個有制度的政黨，按照黨內相關規章，該怎麼做就怎麼做。他說，中央委員會、緊急應變小組都還正常運作，黨內事務在秘書長周榆修領導下，都正常進行。

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