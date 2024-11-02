赴宜蘭視察康芮颱風災情　賴清德喊話預算案盡速通過

▲總統賴清德視察宜蘭縣在康芮颱風後狀況。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

康芮颱風襲台，各地都傳出災情。賴清德總統今（2日）上午前往宜蘭縣視察五結防潮閘門改善工程時表示，中央積極協助地方政府進行水利建設，明年更增加編列治水預算高達551億元，「希望預算案能盡速通過」，期盼協助各縣市政府推動治水工程，保障國人生命財產安全。

賴清德致詞時表示，這次康芮颱風帶來各地災情，今日他前來關心宜蘭縣災後復建工作，首先要感謝縣長林姿妙與縣府團隊，在颱風期間全心全力投入各項防救災工作，也感謝中央災害應變中心共同努力。尤其此次康芮颱風從花東交界進入台灣本島，為宜蘭等地區帶來很大的降雨量。

賴清德指出，為了因應康芮颱風，經濟部水利署預置大型抽水機組及400米防汛設備閘門供宜蘭縣政府調配使用，協助地方政府做好各項防救災工作。

此外，賴清德還說，國防部在部長顧立雄的領導下完成災害應變中心一級開設，總共全國有3萬6千名軍士兵投入防救災與災後復原工作，也在宜蘭冬山、員山、壯圍、蘇澳等地協助地方政府災後復建。中央與地方共同合作，讓縣民快速恢復正常生活。

賴清德提到，五結防潮閘門改善工程是前縣長陳定南冬山河治理的最後一哩路，這地方如果完成的話，不僅宜蘭縣周遭的鄉親會更加安全，而且會成為景觀非常棒、生活休憩非常好的地方。此外，也可以進一步搭配過去的冬山河整治，吸引更多民眾來到宜蘭旅遊。

賴清德說，2017年蔡英文總統上任以來，前前後後在宜蘭縣投入超過95億進行水利建設工程，目前在建工程有80億之多。凱米颱風過後，特別針對五結閘門再提供9億元經費，溪洲排水工程也給了3億多，加碼了約12.7億，就是希望協助宜蘭做好水利整治。

賴清德也提到，自陳水扁前總統開始，中央積極投入資源協助地方政府進行水利建設，根據各地需求逐年增加治水預算，目前已經來到300多億，而明年度政府編列的治水預算，相較今年將增加159億，總經費高達551億。

賴清德說，如果宜蘭縣還有其他有需要的地方，儘速提出來，預算如果通過的話，明年就可以進一步進行水利建設，讓宜蘭縣能更加安全，「希望預算案能盡速通過，協助宜蘭縣等各縣市政府推動治水工程，讓國人能夠更加安全」。