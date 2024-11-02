北檢這2個月在做什麼？　黃國昌：希望柯主席能點頭提抗告

▲北院11/1裁定柯文哲延押2個月。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，北院昨裁定延長羈押2個月，而民眾黨也一改過去僅支持捍衛清白的立場，明確表態支持律師團提起抗告。對此，民眾黨立委黃國昌說，「過去這2個月，請問台北地檢署到底在做什麼？」，所有關心柯主席的人都會希望主席這次能夠點頭，讓律師團依法提起抗告。

黃國昌說，如果大家還記得的話，2個月前，柯文哲主席放棄抗告，他希望能夠讓自己透過藉由放棄抗告全力配合檢調偵辦，因為相信沒有人比柯主席希望台灣人民相信司法是公正的。

黃國昌表示，沒有想到，2個月的時間過去，檢調在這個過程中真的讓人看不出，有任何想要發現真相的企圖，大家看到的反而是不斷藉由配合媒體操作，透過灰色手段想要創造另外一個對於柯主席進行政治追殺的現象，「在這過程中，受到重創的是台灣的司法公信力」。

「我想走到今天，所有關心柯主席的人，大家都會希望主席這次能夠點頭，讓律師團依法提起抗告。」黃國昌指出，雖然提起抗告能否成功大家心裡都有很多疑惑，但是藉由一次又一次的行動，相信賴清德政府透過司法追殺競爭對手的手段，會讓台灣社會看得越來越清楚。

「我要再說一次，當柯主席多被關押一天，真正受到重創的是台灣司法的公信力。」黃國昌表示，過去這2個月，請問台北地檢署到底在做什麼？是真的在辦案、要發現真相？還是不斷透過跟媒體聯合操作，想要營造柯主席羅織入罪？