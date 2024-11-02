我國列東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」　蔡英文：屬於全體台灣人的成就

▲台灣成為東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」，前總統蔡英文發文感謝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

世界動物衛生組織（WOAH）日前正式將台灣列為「非洲豬瘟非疫國」，據了解，東亞目前也只有我國與日本兩國符合此標準。對此，前總統蔡英文昨（1日）也在社群平台發文表示，要謝謝所有站在第一線協助檢疫的工作人員，謝謝勤奮工作的防疫犬，謝謝所有台灣人民，「今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人」。

蔡英文在臉書表示，台灣正式成為「非洲豬瘟非疫國」，她要感謝台灣人民的努力，從2018年開始，世界各國陸續爆發「非洲豬瘟」疫情，尤其在亞洲迅速蔓延。當時，台灣採取了嚴格的邊境管制措施，才將病毒阻絕在國境之外。

蔡英文指出，其實不只是養豬農，包括大家早餐能吃到的豬肉蛋吐司、午餐能享用的排骨便當，甚或是晚餐能完食的滷肉飯，全都仰賴全體國人長期下來的配合。

▲台灣成為東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」，前總統蔡英文發文感謝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

此外，蔡英文直言，她相信大家都會記得，飛機一降落，「請勿攜帶肉製品入境」的廣播，也會記得入境時，行李百分百的檢查，如今已經變成了一種習慣。

台灣立下東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」的里程碑，也讓蔡英文感慨，現在回想起來，當時的不便，成就現在的方便，也因為我們知道台灣豬的珍貴，所以用盡全力都要守護我們的台灣豬。

蔡英文接著感謝歷任閣揆所帶領的行政團隊，一棒接一棒，全力守護台灣豬，包括前行政院長林全、總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、前行政院長陳建仁，以及行政院長卓榮泰。蔡英文強調，她還要謝謝所有站在第一線協助檢疫的工作人員，謝謝勤奮工作的防疫犬，謝謝所有台灣人民。

最後，蔡英文表示，大家一起守護的「台灣豬」，不僅在台灣擄獲國外旅客的胃，讓大家能夠驕傲地介紹「這是台灣豬」，也讓台灣豬能夠再次外銷到各國，站上世界的舞台，「今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人」。

▼台灣成為東亞唯二「非洲豬瘟非疫國」，前總統蔡英文發文感謝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）