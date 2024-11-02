東北季風發威「降溫剩20度」最冷時間曝　雨區3階段一次看





▲今天受東北季風增強影響，桃園以北及宜花東整天偏涼。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

2波東北季風接力來襲，中央氣象署指出，今天受東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭、花蓮、台東雲量偏多，整天偏涼，低溫21至22度，下周一東北季風再度增強，全台降溫有感，尤其下周二至下周四，中南部低溫蠻明顯，並留意早晚溫差較大。

氣象署預報員陳姵安說，目前在桃園以北、東南部地區雲量偏多，所以今天整天都是比較偏涼，中南部則是多雲到晴，高溫可以來到30、31度，比較悶熱，但清晨及夜晚溫度降到24、25度，早出晚歸還需要添加衣物。

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她表示，今、明天的東北季風強度還沒有到很強，北台灣高溫還可以來到24、25度，低溫則是21至22度。下周一開始東北季風會再度增強，全台灣都比較有感覺，下周二北部低溫降到20、21度，高溫明顯下降到23度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安說，下周一東北季風再度增強，東南部高溫也會降到30度以下，大約28、29度，尤其下周二到下周四清晨，中南部低溫情形下降的蠻低，也要防止會有早晚的日夜溫差會比較偏大一點的情形。

降雨部分，陳姵安指出，今、明天東北風沒有到很強，水氣偏少，迎風面大台北及宜蘭、花東可能有些局部降雨，東南部山區則留意午後陣雨。下周一東北季風再度增強，雨區範圍稍微擴大，包括北海岸、大台北山區及宜蘭降雨，可能會有局部較大雨勢發生。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，中南部降雨，午後陣雨範圍也可能擴大一點，侷限在近山區或山區，下周五東北季風減弱，降雨範圍縮小，主要在北部及東南部。另今天桃園到雲林沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼及綠島有8到9級的強陣風，下周一東北季風增強，風力可能上升，海邊活動要留意。

陳姵安提到，菲律賓東方海面到關島附近的海面仍是低壓帶，可能還會有熱帶系統的生成，11、12月還是有成颱的機會，現在的低壓帶都比較偏向低緯度的情形，但如果往比較偏高緯度的地方，且在秋冬季節，其實是不利於發展。