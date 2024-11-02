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遊日注意！日本加重處罰「單車違規」　邊看手機或酒駕判3年徒刑

▲▼日本新法上路，禁止民眾邊騎自行車、邊使用手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新法上路，禁止民眾邊騎自行車、邊使用手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著自行車所引發的交通事故愈來愈頻繁，日本開始針對自行車違規事項修訂法律，並且強化取締與執法。根據本月1日起實施的新法，日本禁止民眾邊使用手機邊騎乘自行車，甚至禁止民眾酒後騎乘自行車，違者最重可處3年以下徒刑，且販售酒類的店家必須連帶受罰。

國人到日本騎乘自行車時，必須更謹慎注意有無違反當地法律。根據日媒《讀賣新聞》，有鑑於相關事故發生的頻率倍增，日本從今年5月起修訂「改正道路交通法」，並從昨（1）日起開始實施，由警察加強執法取締，其中新法禁止民眾騎乘腳踏車時邊使用手機、或是酒後騎車。

新法禁止民眾騎乘自行車時，一邊使用手機進行通話，甚至就連盯著手機畫面看也被禁止。一旦遭到取締，可處6個月以下有期徒刑或是10萬日圓（約新台幣2萬871元）以下罰金；然而一旦因違法行為而引發交通事故，可以判處1年以下徒刑、或30萬日圓（約新台幣6萬2613元）以下罰金。

根據日媒《TBS News》，其實就連邊騎乘自行車、邊使用手機「盯著」地圖App，也是被新法所禁止。律師野口辰太郎表示，只要騎乘自行車時，眼睛離開視線2秒，自行車往前行進10公尺時，引發交通事故的危險性就會提高。

日本政府統計數據指出，騎乘自行車邊使用手機所引發的交通事故，從2014年的66件逐年上升，至去年已經增加到139件。日本警察廳更透露，該行為所引起的死亡、重傷事故發生的頻率也是逐年上升，光是今年1至6月就達到18件，超過去年同期的2倍。

酒後騎乘自行車的行為，同樣也被新法禁止。原本法律只處罰「酒醉騎乘」的民眾，不過從今以後只要酒後騎乘自行車，酒精濃度達到每公升0.15毫克以上，最重可處3年以下有期徒刑、或是50萬日圓（約新台幣10萬4356元）以下罰金，且店家一旦在知情的狀況下提供販售酒類，也會被列入新法處罰對象。

另外，該項新法同樣也列管電動自行車，將之歸類為輕型機車、機車，民眾需要戴上安全帽，且必須在取得駕照、申請牌照後，才能上路。

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