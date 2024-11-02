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北台灣濕涼「下周低溫探16度」　專家：11、12月熱帶擾動活躍

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▲周末為東北季風天氣型態，基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部有些短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風遠離，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，周末為東北季風天氣型態，基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部有些短暫陣雨，北台灣下周二到下周四季風較強的時候溫度更低，白天高溫可能剩下22至24度，空曠地區甚至可能降到16至18度。

吳聖宇今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周末恢復到典型的東北季風天氣型態，由於東北季風夾帶的水氣並不多，預估帶來的降雨有限，迎風面基隆北海岸、東北角、宜蘭、花東沿岸局部區域會有些短暫陣雨，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣。

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溫度方面，吳聖宇指出，東北季風帶來較涼的空氣，周末在北部、東北部及花蓮的溫度較為偏涼，白天高溫24至27度，中部、南部及台東偏暖，白天高溫仍有機會超過30度或以上，南北有溫度上的差距，南來北往的朋友要留意。

他說，夜晚清晨則是在中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區溫度會比較偏低，可能有20度的低溫出現機會，雖然感受上還不到冷，已經算是有涼意了。南部空曠地區的低溫也有機會降到20至22度左右。

展望到下周，吳聖宇表示，目前來看東北季風仍將持續影響台灣，其中下周二到下周四東北季風比較強一些，預期迎風面的大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東一帶下周將持續會有短暫陣雨，其中季風較強的時候局部單點的降雨會比較多，不過整體來看水氣沒有很明顯，降雨量應該不至於會太大。

▲▼未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，吳聖宇說，下周北台灣的溫度將會持續偏涼，尤其下周二到下周四季風較強的時候溫度會更低一點，白天高溫可能只剩下22至24度，夜晚清晨低溫也會降到20度以下，空曠地區甚至有可能降到16至18度間。

吳聖宇提到，下周在菲律賓以東的低緯度洋面預期仍可能有擾動發展，並且靠近菲律賓一帶的機會，不過預報比較分歧，實際情況還要觀察，是否影響台灣也都還言之過早。

他表示，今年因為逐漸轉為反聖嬰現象海溫的關係，南海、菲律賓一帶的洋面海溫偏暖，預期11月甚至到12月，都還是有可能出現熱帶擾動比較活躍發展的情況。

吳聖宇說，西北太平洋到南海一年四季都會有擾動或颱風發生，如果海溫偏高，擾動發展比較活躍，尤其活躍區域可能比較接近台灣南邊海域的話，就要留意是不是對台灣天氣會有影響，即使擾動沒有很靠近台灣，也要留意會不會跟東北季風產生交互作用的異常降雨現象。

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