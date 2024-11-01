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情障生一定會干擾上課？　專家揭「家長態度是關鍵」

自閉症孩子容易伴隨情緒障礙，但若能預先知道「地雷」，就能降低衝突機會。（圖／翻攝自維基百科）

▲自閉症孩子容易伴隨情緒障礙，但若能預先知道「地雷」，就能降低衝突機會。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

安安（化名）就讀新北市某小學，他患有自閉症、輕度智障，同時有情緒干擾行為，但父母積極帶他就醫，也與學校導師、特教老師積極配合，因此安安上學後，特教老師就入班宣導，讓導師、同學清楚該如何與安安相處，三年級、五年級分班時都再次入班宣導，就這樣安安快樂地度過小學生活，甚至有不少同學會主動找安安玩，人際關係融洽。

特教老師嘉嘉（化名）表示，家長的態度是最大的關鍵。「每位特殊生入學前，特教老師會先媒合適合的老師，若學生是自閉症，就會先找有教導自閉症學童經驗的老師，然後與家長一起開會討論，開學後會入班宣導，但解釋到多仔細，就要看家長態度。」

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如果家長同意，特教老師會公開揭露特殊生的身分，讓同學們更清楚如何與特殊生相處。「例如自閉症，會讓同學知道他容易情緒爆發，再解釋哪些狀況容易觸動他的地雷，以及事前可以怎樣提醒或協助穩定情緒，例如自閉症孩子聽不懂暗示的話語，如果他已經有情緒，同學就要直接勸戒『你不可以這樣』，會更有效果。」

嘉嘉老師說，特教老師教得非常鉅細靡遺，甚至是特殊生若在科任課上有狀況，同學該尋求哪個單位協助；或是導師課時又該找誰幫忙，這些都會讓班上同學清楚。「今年初有一位台北高中生打代課老師，從影片中可以發現，全班同學都很清楚這位情障生的地雷，就知道特教老師一定做過努力。」

諮商心理師黃宜靜認為，家庭、學校、醫療三方的系統性串聯，可以更完善的協助情障生。「小偉（化名）就讀國二，他經常頭痛卻始終檢查不出問題，於是開始不想上學，在學校也容易與同學衝突打架、頂撞老師，甚至跟媽媽也出現拉扯行為。」

黃宜靜說，小偉的家長積極配合學校，於是導師、輔導室、特教老師都介入協助，例如知道小偉容易在打掃時與同學吵架，且對電腦有興趣，便安排小偉打掃電腦教室，讓他避免與他人衝突，又可以做喜歡的事。同時導師也在分組活動時，特意安排小偉擅長的項目，讓同學們看到他的能力，進一步促進人際關係。

一開始小偉還是常常情緒爆發，還時常鬧到輔導室輔導老師和特教老師都很頭痛，後來家長向外尋求諮商協助，因此便找上黃宜靜。「我先同理小偉的頭痛，因為他的頭痛是真實存在的，也的確會影響他的情緒，但就醫檢查卻沒問題，以至於讓他感覺不被父母信任，也讓親子關係緊張。」

後來黃宜靜為小偉與父母安排親子諮商，讓家長明白小偉內心渴望父母更多的關愛，例如可以拍拍他肩膀之類，而小偉的父母也願意同理、接納小偉的想法，因此親子關係開始好轉。

此外，特教老師也與黃宜靜保持溝通與合作，一起協助小偉練習調節情緒。「後來小偉跟我說，他現在願意正常上學，不是因為頭痛消失，而是他決定可以忍耐。」

情障生在校狀況的好壞，與家庭支持度息息相關，專家建議先從改善親子關係做起。（示意圖／非當事人／記者方萬民攝）

▲情障生在校狀況的好壞，與家庭支持度息息相關，專家建議先從改善親子關係做起。（示意圖／非當事人／記者方萬民攝）

嘉嘉老師認為，情障生增多與高風險家庭、家長態度有關，「家庭支持度較低，爸媽往往忙於生計，就算孩子出現過動症狀，也無暇帶孩子就醫，沒有專業協助讓孩子學習狀況不佳，緊接著影響人際關係，就很容易出現衝突或攻擊行為，甚至導致拒學，最後走上歪路。」

還有一些家長拒絕讓孩子的狀況公開，於是特教老師只能以暗示、隱諱的方式入班宣導，就沒辦法仔細讓同學們清楚相處之道，後續也更容易發生衝突。「其實隱瞞真的沒有必要，因為相處之後，孩子們都感覺得到！」嘉嘉老師說。

黃宜靜則建議，當孩子情緒激動時，家長首先要確保孩子與他人的安全，接下來試著讓孩子高張的情緒冷卻下來，之後再找機會好好跟孩子討論當時的狀況，以及下次遇到同樣的情況，可以選擇怎麼做，試著讓孩子產生同理心。若孩子情緒狀況持續惡化，就建議趕緊尋求專業協助，也可考慮親子諮商，若能改善親子關係會讓情障更快獲得改善。

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