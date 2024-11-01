情障生10年暴增1倍　家長憂「孩子怕午睡時被打死」

▲今年初台北一名高中生毆打課教師，讓大眾關注校園情障生增多的現況。（圖／摘自臉書社團「爆廢1公社」）

圖文／CTWANT

今年3月，台北高中生暴打代課老師，引發大眾關注；5月，彰化國一生拿字典砸老師；6月，高雄某國小驚傳學童隨機攻擊事件，家長透露「孩子害怕午休時被打死」。上述這些學生都鑑定為情緒行為障礙，簡稱情障生。根據行政院資料，112學年總計有1萬1209位情障生，較前一年增加1010人，若與102學年的6061人，更足足增加1倍。

什麼是情緒行為障礙？依據《特教法》而訂定的「特殊教育學生及幼兒鑑定辦法」，是指長期情緒或行為表現顯著異常，嚴重影響學校適應者；其障礙非因智能、感官或健康等因素直接造成之結果。「另外，還必須符合『跨情境』、『一般教育介入仍難以改善』，才會被鑑定為情緒行為障礙。」

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諮商心理師黃宜靜說，所謂的跨情境，是指除了學校以外，還在另一個場合如安親班也出現情緒異常；一般教育及輔導資源等介入協助仍無改善或成效有限。「這其中最大的關鍵是在校表現，例如過動症孩子就算有醫療診斷，但若在學校時並沒有情緒異常，就不會被鑑定為情障生。」

依據行政院統計，校園情障生正逐年增加，102學年度有6061位情障生，接著每年增幅約為300~500人，但到了110、111學年都是一口氣增加1010人，因此112學年情障生已暴增為1萬1209人，比起10年前增加1倍以上。其中又以新北市最多，112學年共2138人；其次是台中市2042人；第三是台北市1821人。

少子化的校園，情障生比例卻逐年增加，今年9月開學後，就有不少老師上網哀號「小一竟有10多個ADHD（過動）、亞斯伯格症」。任職於新北市小學的特教老師嘉嘉（化名）表示，以往開學前會先收到特殊生資料，然後再媒合有意願、有經驗的導師，「但現在幾乎班班都有特殊生，有時若沒人願意多接幾個孩子，那就只能抽籤決定。」

▲專家認為情障生大幅增加，與現代生活壓力、節奏過快，孩子沒時間學習調節情緒有關。（示意圖／非當事人／記者黃鵬杰攝）

黃宜靜目前諮商的孩子中，一半以上主要是情緒行為相關問題，她認為跟現代家庭的生活節奏過快有關。「雙薪家庭的孩子放學後往往還要去課後班或安親班，回家趕著吃飯、檢查功課、甚至趕著睡覺！」快速的節奏讓孩子沒有時間調節情緒，累積一天後無處抒發，於是惡性循環地變成一有情緒就爆發。

另外，過度頻繁依賴3C電子產品也是原因，許多孩子一生氣就滑手機、看短影音，或許當下轉移注意力讓情緒緩和下來，但如果經常重複這樣的模式，就變成情緒只是轉移、卻沒有被解決。

「家長工作忙碌或許是無法改變的事，但若是發現孩子情緒易怒、且發作頻率愈來愈強，至少在晚上挪出5分鐘跟孩子聊天，談談今天愉快或不愉快的事。」黃宜靜說，讓孩子練習敘述，可能是當時的感受、或看到什麼，這能促進左右腦的連結，而右腦掌管情緒感受、左腦是敘述經驗的能力，一起並用可以訓練穩定情緒。

美國臨床心理諮商師Anthony Hanseng十月來台參加「青少年情緒障礙國際研討會」，他表示自己也是ADHD個案，他提供3個3C產品使用建議給家長：第一，青少年使用手機應限制在2小時，避免接觸過長時間；第二，讓孩子在睡前30分鐘不使用手機，才可以讓腦內調適到適合睡覺的狀態；第三，身為家長、師長必須以身作則，在與孩子溝通的時候請把手機收起來。他強調，3C成癮問題不會自己消失，必須從每一個人開始努力做起。

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