婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

▲中國廣東廣州市有一名64歲女子嚴重耳鳴，就醫發現耳道裡有一隻活蟑螂。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

廣東有一名64歲女子日前因嚴重耳鳴就醫，她形容一直聽見機器聲，醫師查看嚇了一大跳，病患耳道裡有一隻活蟑螂，並立刻取出。事後醫師表示，外耳道有異物是耳科急診常見的狀況，呼籲民眾切勿自行掏挖，應直接到耳鼻喉科就診。

廣東省廣州市有一名64歲女子從10月24日晚間，感覺到自己耳朵不斷傳出類似機器運作的聲音，她本來不以為意，熬過一個周末發現越來越難受，直到10月28日才決定就醫。醫師詢問女子的病症，用耳內視鏡檢查發現她的耳道有一隻活蟑螂，而且一直在動，連醫師都嚇了一跳。

所幸耳道裡的蟑螂體積不大，醫師馬上使用專業合適器具處理，將蟑螂完整取出。醫師解釋女子會感到不適還有聽到機器聲，其實是蟑螂在鼓膜上走動的摩擦聲或翅膀拍動的轟鳴聲，同時會引發劇烈耳道疼痛，嚴重恐怕會造成鼓膜或中耳受損。

醫師坦言，在耳科急診中，外耳道有異物是最常見的急症；不僅如此，醫師用這起病例提醒其他人，凡出現外耳道有異物切記盲目掏挖，而是及時到耳鼻喉科尋求專業的醫師幫助。

事實上，兒科醫師黃士倫曾分享耳朵不要挖太乾淨，他遇過一名患者因為耳道過度清潔，導致一隻小蟑螂無阻礙直接鑽到最深處的耳膜，造成耳朵強烈不適；黃士倫透露，耳垢具有向外自清的功能，會自行排出，因此不清理耳垢也不會無限累積。若耳朵有昆蟲類異物，最好先使用嬰兒油或甘油灌入耳道，讓昆蟲窒息，再立即就醫請醫師用專業器具取出。

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