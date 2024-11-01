　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

大陸廣東廣州市有一名64歲女子嚴重耳鳴，就醫發現耳道裡有一隻活蟑螂。（示意圖／Pixabay）

▲中國廣東廣州市有一名64歲女子嚴重耳鳴，就醫發現耳道裡有一隻活蟑螂。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

廣東有一名64歲女子日前因嚴重耳鳴就醫，她形容一直聽見機器聲，醫師查看嚇了一大跳，病患耳道裡有一隻活蟑螂，並立刻取出。事後醫師表示，外耳道有異物是耳科急診常見的狀況，呼籲民眾切勿自行掏挖，應直接到耳鼻喉科就診。

廣東省廣州市有一名64歲女子從10月24日晚間，感覺到自己耳朵不斷傳出類似機器運作的聲音，她本來不以為意，熬過一個周末發現越來越難受，直到10月28日才決定就醫。醫師詢問女子的病症，用耳內視鏡檢查發現她的耳道有一隻活蟑螂，而且一直在動，連醫師都嚇了一跳。

所幸耳道裡的蟑螂體積不大，醫師馬上使用專業合適器具處理，將蟑螂完整取出。醫師解釋女子會感到不適還有聽到機器聲，其實是蟑螂在鼓膜上走動的摩擦聲或翅膀拍動的轟鳴聲，同時會引發劇烈耳道疼痛，嚴重恐怕會造成鼓膜或中耳受損。

醫師坦言，在耳科急診中，外耳道有異物是最常見的急症；不僅如此，醫師用這起病例提醒其他人，凡出現外耳道有異物切記盲目掏挖，而是及時到耳鼻喉科尋求專業的醫師幫助。

事實上，兒科醫師黃士倫曾分享耳朵不要挖太乾淨，他遇過一名患者因為耳道過度清潔，導致一隻小蟑螂無阻礙直接鑽到最深處的耳膜，造成耳朵強烈不適；黃士倫透露，耳垢具有向外自清的功能，會自行排出，因此不清理耳垢也不會無限累積。若耳朵有昆蟲類異物，最好先使用嬰兒油或甘油灌入耳道，讓昆蟲窒息，再立即就醫請醫師用專業器具取出。

延伸閱讀
康芮颱風襲台！11月1日全台22縣市停班停課一次看
颱風天KTV訂位時間未到「電話沒接」被取消！受害者還原超扯對話
伸港陳小妹留一口氣等道別...阿嬤見小手反握「以為奇蹟來了」　10分鐘後撒手人寰

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:18規模5.5地震　最大震度4級
南港CITYLINK「大樹爺爺」陣亡了　被康芮吹翻倒臥人行道
新北刺青猴出動！「隨機踹倒機車」狂笑：颱風天倒幾台正常吧
康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理　女兒眼前墜落爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！陸人妻怒提離婚　法院准了

陸19歲男闖校園殺人　女大生哭喊：我錯了，再也不敢！

成都某商旅一樓竄猛烈火舌　醫院已收治24傷者...重傷者需插管治療

比亞迪Q3營收9千億　首度超越特斯拉

遼寧山東雙航母首次編隊演練　艦載機凌空飛躍各式護衛艦大秀肌肉

回應顧立雄「封鎖台海論」　陸國防部正告民進黨：及時回頭是岸

陸推福建「兩岸融合發展示範區」　陸委會：福州、平潭非台商首選

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

史上最晚登陸強颱！巨砲康芮「對決中央山脈」被分裂破壞

松山機場降落 機長技術滿分

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！陸人妻怒提離婚　法院准了

陸19歲男闖校園殺人　女大生哭喊：我錯了，再也不敢！

成都某商旅一樓竄猛烈火舌　醫院已收治24傷者...重傷者需插管治療

比亞迪Q3營收9千億　首度超越特斯拉

遼寧山東雙航母首次編隊演練　艦載機凌空飛躍各式護衛艦大秀肌肉

回應顧立雄「封鎖台海論」　陸國防部正告民進黨：及時回頭是岸

陸推福建「兩岸融合發展示範區」　陸委會：福州、平潭非台商首選

鄰居每月都買10箱礦泉水「要求扛上4樓」　送貨員一招報復讓他笑了

以色列空襲加薩再添至少30死　醫院遭擊中「物資燒毀」停止營運

颱風假懶人包！全台27地區「今停止上班上課」　17校學生別白跑

海科館長捲霸凌案！鏡頭前溫柔致歉　轉頭秋後算賬「找主管開刀」

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了　左右搖晃33秒片驚呆外國人

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

大陸熱門新聞

35歲東北姑娘身價8.5億進富豪榜 創業5年公司估值破百億美元

國台辦要台灣解除禁團令　陸委會要求放陸客

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相超悲傷

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！人妻怒離婚

陸19歲男闖校園殺人　女大生哭喊：我錯了

遼寧山東雙航母首次編隊演練 艦載機凌空飛躍各式護衛艦大秀肌肉

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

比亞迪Q3營收9千億　首度超越特斯拉

小病變大病！陸「惡魔醫生」割肛門塞結石手法曝 法院重判17年

陸國防部「正告」民進黨：及時回頭是岸

在「小孩班級群」認識！2家長私奔生子下場曝

成都某商旅一樓竄猛烈火舌 醫院已收治24傷者...重傷者需插管治療

更多熱門

相關新聞

康芮豪雨炸裂　蔣公銅像「水上漂」！

康芮豪雨炸裂　蔣公銅像「水上漂」！

10月31日是蔣介石冥誕，在嘉義縣曾文水庫的大埔情人公園有全台唯一一尊站在水庫的蔣公銅像，只要水庫滿水位就會被湖水環繞宛若「水上漂」，由於碰到強颱「康芮」侵襲，再現蔣公銅像站在水面上過生日奇景。

妹子洗碗被男友媽誤認女傭「一個月多少錢？」

妹子洗碗被男友媽誤認女傭「一個月多少錢？」

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！人妻怒離婚

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！人妻怒離婚

機上冰淇淋太硬！女門牙斷裂怒告航空公司　

機上冰淇淋太硬！女門牙斷裂怒告航空公司　

陳凡騏卸「台灣第一AV男優」身分

陳凡騏卸「台灣第一AV男優」身分

關鍵字：

周刊王蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

LIVE／康芮減弱風雨正大　警報解除時間曝

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮肥雨帶卡台灣　狂炸破千水彈

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面