假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

▲吉林一名男子同時和5個「妻子」同居，且住在同個社區。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

連電影都不敢這樣演！中國吉林一名男子，在有婚姻的狀況下，竟以夫妻名義和5名女子同居，且5個「妻子」還生活在同一個社區，其中1人還與正宮住在同一棟樓，但彼此都不知道對方的存在，時間長達4年之久。

據《法治日報》報導，小俊（人名均為化名）家庭經濟條件不好，也不努力讀書，高中便輟學跟隨父親打零工，看著身邊同年紀的人事業有成、結婚生子，產生欺騙別人的想法。2019年間一次偶然機會，他在線上遊戲上認識網友小佳，為了打造富二代的人設，經常給對方傳豪車、現金、奢侈品等照片，還多次送仿冒的名牌包和手錶，2人迅速墜入愛河，不久便「帶球結婚」。

結婚之後，小佳發現一切都是假的，而小俊也露出真面目，不但不給生活費，還多次向她討錢，為了給孩子一個完整的家庭，小佳只好繼續忍耐，堅持獨力撫養孩子，並將小俊趕出家門。

豈料，小俊並沒有醒悟，反而變本加厲，用同樣的手法，在線上遊戲認識小紅，騙取對方的信任，以結婚需要裝修婚房的名義，討14萬（人民幣，下同），小紅毫不懷疑將錢全給了出去，後來也懷孕了。為了方便聯繫，小俊索性在妻子小佳的樓下承租一間房，以夫妻名義和小紅同居。

2次成功的行騙經歷，讓小俊徹底瘋狂，開啟瘋狂的詐騙計畫。他在網路陸續認識同住在一個社區的女大生小敏、小欣和護理師小蘭，取得對方的信任後，多次以介紹買低價正版奢侈品，或急需資金周轉為由，向3名「女友」分別騙取1.5萬元、1萬元、8000元。然而，小俊詐騙所得的17萬餘元很快就花光，靠甜言蜜語和套話攻勢，獲得小紅母親的社會保障卡密碼，盜刷累計高達11萬。

直到2023年4月，小欣急需繳學費，於是向小俊要1萬元，小俊租了一輛豪車去探望安撫，還煞有其事地將裝有10萬現金的黑色塑膠袋交給她，告知「這是給別人『辦事』用的錢，不能拆封！」後來，小俊態度轉趨冷淡，小欣在室友的鼓勵下打開袋子，才發現裡面是銀行點鈔員練習所用的「練功券」，頓時感到震驚又氣憤，於是報警處理，事情因此東窗事發。

小俊因犯詐騙罪、盜竊罪、重婚罪，法院依照《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定，數罪並罰，判決有期徒刑9年6個月，並處罰金12萬元，追繳小俊違法所得28萬餘元，並返還各被害人。

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