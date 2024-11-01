白沙灣驚見浮屍！海巡人員狂抖「疑起乩」　海巡署回應：太緊張

▲10月30日下午，屏東縣小琉球白沙灣驚見海面上漂浮女子浮屍。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

屏東縣小琉球白沙灣10月30日下午，驚傳海面上漂浮著一具女子浮屍。海巡獲報後趕赴現場，並將屍體打撈上岸。初步調查也顯示，死者為43歲女子，且身上有完整文件。然而，當天卻有海巡人員，被拍到疑似在「起乩」，竟站在港口邊緣跳動，一旁的海巡隊員急忙從背後抱住他，防止他失足落水。對此，海巡署今也做出回應了。

事發當下，有民眾用手機拍到，1名海巡人員疑似正在「起乩」，站在港口邊緣，且兩腳跳動，一旁的海巡隊員見狀，急忙從背後抱住他，防止他失足落水，現場也引起眾人圍觀並議論紛紛。

據悉，該具遺體是由海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所人員、琉球消防分隊及琉球救難協會共同打撈上岸。事後該名疑似「起乩」的海巡人員也被同仁帶回休息，其餘隊員則繼續在現場協助打撈。

對此，海巡署回應，該隊員是首次遇到此類浮屍案件，可能由於太過緊張，所以才會導致過度換氣，引發身體不適。海巡署也強調，該海巡人員的行為並非拍攝民眾所說的「起乩」，且該隊員經過休息後，身體已經沒有大礙，目前也重回正常勤務及崗位。

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