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微電車沒掛牌噴3600！「11月新制」懶人包　流感疫苗二階開打

▲▼使用中微電車掛牌免規費優惠僅到今年底為止。（圖／公路局）

▲微電車掛牌緩衝期至11月29日止，11月30日起未掛牌將可開罰。（資料照／公路局提供）

生活中心／綜合報導

邁入11月，有許多新制攸關你我的荷包，例如微型電動二輪車沒掛牌最高罰3600元、國道客運有17條路線調漲票價。另外，醫療部分，新冠、流感疫苗第二階段開打，74家全聯門市可接種；40年抗憂鬱老藥「百憂解」今年底全球停產，11/1起也將退出台灣市場。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

全國性》

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●微電車11/30後沒掛牌　最高罰3600

為降低微型電動二輪車事故，交通部111年起已將微電車納管，新車強制掛牌，使用中微電車有2年緩衝期。交通部公路局提醒，11月30日起，除了新車之外，使用中微電車若未申辦掛牌，強行上路將被取締，處以1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

【更多詳情】
微電車已16.5萬輛領牌　舊車11／30後沒掛牌「最高罰3600」



●17條國道客運路線調漲票價　最多30元

國道客運票價陸續喊漲，根據交通部公路局統計，11月起全台將有17條國道客運路線調漲，漲幅在1元到30元不等。

公路局表示，這次調漲多是短程通勤路線，且經政府補貼運價漲幅三分之二後，調整幅度普遍不高，又搭乘該等路線之民眾多數已購買月票，故影響較小；至於中長程路線，業者基於競爭考量，將持續觀察市場變化後再行評估。

【更多詳情】
全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

▲▼客運,車站,疏運。（圖／公路局台北區監理所）

▲17條國道客運喊漲。（示意圖／公路局台北區監理所提供）



●高鐵周末短期增班　加開273班次

因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，台灣高鐵宣布，11月1日起至12月29日之周末將實施短期增班，每周末增開27至33班次，總計9個周末共增開273班次列車。

為節省排隊等候的時間，高鐵提醒搭乘自由座的旅客，可利用「T-EX行動購票」App，於車站內開啟手機藍牙功能後，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車，更為便利有效率。

【更多詳情】
高鐵11月起到年底「周末短期增班」　加開273班次


●新冠、流感疫苗第二階段開打　全聯可接種

今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日起開放第二階段接種，公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民(年滿6個月以上)接種。

疾管署表示，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市(台北內湖、高雄鳳山)將加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮(礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準)，鼓勵民眾踴躍接種。

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）＊點圖放大

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）


●百憂解退出台灣　今年底全球停止生產

台灣禮來公司所生產的百憂解錠，是用於治療抑鬱症、暴食症以及強迫症的藥物，已上市逾40年，但該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，導致藥價不斷調降。藥廠日前聲明將退出台灣，11月1日起停止供貨；另外，「基於公司策略調整」也決定於2024年底全球停止生產百憂解。

食藥署表示，國內已於今年9月起停止供應該款藥物，不過目前國內還有其他5款同成份、同含量的藥物可替代。

【更多詳情】
「百憂解」年底全球停產！國內9月早沒供應　食藥署：有5款替代藥


▲▼北捷淡水信義線台北車站大改造！設計圖曝光　將封閉B3層穿堂施工。（圖／台北捷運公司）

▲北捷淡水信義線台北車站大改造。（圖／台北捷運公司）

 地方性》

●台北車站紅線大廳改造　11/1封閉B3層部分穿堂

台北捷運公司與台灣設計研究院攜手延續「台北捷運再設計」計畫，改造了淡水信義線台北車站B3層大廳，下月起開始第一階段改造工程，將封閉北車淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從台高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。

【更多詳情】
北捷淡水信義線台北車站大改造！設計圖曝光　將封閉B3層穿堂施工



●高雄捷運、輕軌11/1起取消電子票證85折優惠

高雄捷運公司表示，現行運價方案自民國97年通車實施迄今，已超過16年未調，歷經多次電價、基本工資、物價調漲等影響，經營成本逐年攀升，再加上6月起全時段地下車站月台層均加開空調，導致電費成本增加。因此，為反映營運成本以及兼顧不調漲現行票價目標，電子票證85折行銷優惠，將自11月1日起恢復原價收費。

【更多詳情】
月台層「全面開冷氣」電費暴增　高捷11／1起85折優惠沒了

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