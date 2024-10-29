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打新冠流感疫苗有額外好處！研究：中風機率降2成、防心血管疾病

▲▼亞東醫院中風中心主任唐志威呼籲接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲亞東醫院中風中心主任唐志威呼籲接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費疫苗是流感、新冠一起「左流右新」接種，從10月1日開打至今已經分別接種349.8萬人次、72.3萬人次。醫師表示，打疫苗不僅是防新冠、流感，研究顯示可以降低中風機率超過2成，也可以降低心血管疾病機率。進一步分析原因，當感染新冠或者流感，會造成嚴重全身性發炎反應，會加速血管硬化，導致中風的風險上升，呼籲三高民眾儘速接種疫苗。

今天是世界中風日，疾管署示警，隨著冬季來臨，來自流感與其他呼吸道傳染病的多重夾擊，加劇健康危害風險，而且研究顯示，一旦感染流感或是新冠，都會增加中風及心血管疾病風險。

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亞東醫院中風中心主任唐志威解釋，感染新冠、流感之後會造成嚴重全身性發炎反應，會加速血管的硬化，造成栓塞而導致腦中風發生。此外，心跳加快、發燒、喘等症狀會加重心血管負擔，超過負荷就會造成心血管相關併發症發生。

唐志威說明，加拿大大型研究發現，打流感疫苗可降低中風機率逾兩成（22.5%），也可降低心血管疾病機率；英國大型研究也顯示，打新冠疫苗可降低中風和其他動脈栓塞疾病機率逾兩成（20~27%），也可降低靜脈栓塞疾病發生。此外，2024年在「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表的統合性分析也表明，接種流感疫苗者相較於未接種者，罹患心血管疾病的風險降低約34%。

根據台灣心臟學會2023年發布的最新指南，對於曾患有冠狀動脈疾病或有相關風險因子的患者，接種流感疫苗可降低18%的心血管疾病相關死亡率。因此，民眾如有高血壓、高血脂、高血糖等三高，都建議打流感疫苗和新冠疫苗，減少中風和心血管疾病的風險。

民眾好奇本身如果曾經中風是否適合接種疫苗？唐志威表示，中風者可以接種疫苗，而且可以降低中風復發風險。至於中風後要多久才能接種？他指出，在腦中風剛發作之急性期，可能會出現中風症狀惡化、再次中風、心臟血管事件、感染等相關併發症，因此建議在中風急性期（大約1〜2周）過後，經醫師評估整體身體狀況已穩定再施打疫苗。

疾管署最新統計，「左流右新」開打4周，截至10月28日止，公費流感疫苗接種數約349.8萬人次，與去年同期（371.8萬人次）落差已縮小至6%；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種72.3萬人次，為去年同期（34.5萬）2.1倍。

疾管署也公布全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為30.7%，學齡前幼兒為34.1%，六都65歲以上長者最高者為台南市（31.9%）、學齡前幼兒最高者為新北市（36.6%）；六都以外65歲以上長者接種率最高者為連江縣（42.7%）、學齡前幼兒最高者為基隆市（51.4%）。新冠疫苗部分，65歲以上長者接種率為10.8%，六都最高者為台南市（13.4%）；六都以外最高者為屏東縣（17.4%）。

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