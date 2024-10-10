北捷淡水信義線台北車站大改造！設計圖曝光　將封閉B3層穿堂施工

記者許力方／台北報導

淡水信義線台北車站大改造！台北捷運將於11月1日正式開工。台北捷運公司與台灣設計研究院攜手延續「台北捷運再設計」計畫，改造了淡水信義線台北車站B3層大廳，下月起開始第一階段改造工程，將封閉北車淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從臺高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。

北捷表示，本次改造案採階段性施工，以維持旅客通行動線。B3層往板南線的一側穿堂（近藝文展示區側）自11月1日起封閉，預計114年1月底前重新開放後再進行另一側工程。

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自民國86年北捷通車營運以來，台北車站現有空間隨著不同交通系統與新型服務進駐，已逐漸不敷使用，指標系統也隨之增加，整體空間結構因與不同軌道系統交會，動線也較為複雜。因此延續「台北捷運再設計」中山站環境優化經驗，選定淡水信義線台北車站B3層大廳改造，建立直觀性、整體性的指標系統，提供旅客更易懂、清晰的指標資訊，並參考中山站服務盒概念，將各項服務設施、商業空間「收納」至通道兩側空間，創造更加順暢便利的通行通線。

北捷指出，為提升服務品質，原本只有7平方公尺的車站詢問處，經過擴建及位置調整後，呈現通透明亮的開放感，使旅客更容易辨識。

事實上，中山站是第一個進行捷運空間改造的車站，以清爽明亮、具有品味及質感的美學設計，翻轉冰冷車站氛圍。本次再選定淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造，全案預計明年底前完工。