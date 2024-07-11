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微電車已16.5萬輛領牌　舊車11／30後沒掛牌「最高罰3600」

▲▼使用中微電車掛牌免規費優惠僅到今年底為止。（圖／公路局）

▲使用中微電車掛牌緩衝期至11月29日止，11月30日起未掛牌將可開罰。（資料圖／公路局）

記者李姿慧／台北報導

為降低微型電動二輪車事故，交通部111年起已將微電車納管，新車強制掛牌，使用中微電車有2年緩衝期，今(113)年11月30日起未補掛牌，可罰1200元到3600元，截至6月底高達16.5萬輛掛牌，包括使用中微電車13萬輛已掛牌，推估仍有超過7萬輛還未掛牌，5個月內仍不掛牌，11月30日起上路將被取締。

交通部及公路局自111年11月底將微型電動二輪車納管，騎乘須年滿14歲，且要戴安全帽，並投保強制險，除新車強制掛牌外，使用中舊車則有2年緩衝期，最晚113年11月29日要補申請掛牌，透過微電車納管，降低交通死亡事故。

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根據交通部統計，去(112)年微型電動二輪車共發生9025件事故，釀50死、7982人受傷；此外，最新統計也顯示，今(113)年1月到4月微型電動二輪車事故發生2998起，造成13人死亡，2642人受傷。

由於使用中的舊微電車緩衝期僅剩5個月，推估市場上還在使用中微電車仍有超過7萬輛還未掛牌，公路局表示，根據統計至113年6月30日為止，已掛牌微電車有16萬5315輛，包括使用中車輛13萬977輛，新車3萬4338輛。

公路局提醒，11月30日起，除新車外，使用中微電車若未申辦掛牌，強行上路將處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

公路局表示，因為緩衝期限快到了，近期也已透過各種管道宣導，包括拜訪工業區、移工協會等，或透過稽查等方式，提醒使用中微電車儘速申請掛牌。

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