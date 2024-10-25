快訊／月台層「全面開冷氣」電費暴增　高捷11／1起85折優惠沒了

▲高捷11／1起取消電子票證85折優惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運現行運價方案自民國97年通車實施迄今，已超過16年未調，歷經多次電價、基本工資、物價調漲等影響，經營成本逐年攀升。再加上自今年6月30日起，全時段地下車站月台層均加開空調，導致電費成本增加，高捷公司今（25）日宣布，為反映營運成本但兼顧不調漲現行票價目標，電子票證85折行銷優惠，將自11月1日起恢復原價收費。

高雄捷運電子票證行銷優惠自民國97年營運開通初期，為配合政府推廣民眾使用電子票證政策，實施電子票證85折行銷優惠。高捷表示，現階段性目標已達成，電子票證及多元支付使用率已達96%，且目前國內各捷運系統，部分系統於開通之初即已無此優惠，部分已於近年陸續恢復原價收費，現僅餘高雄捷運及高雄輕軌仍提供電子票證行銷優惠。

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高捷表示，現行運價方案自97年通車實施迄今，已超過16年未調，歷經多次電價、基本工資、物價調漲等影響，使經營成本逐年攀升，而電子票證85折行銷優惠方案實施起至今高捷公司已累計吸收票價折扣總額高達約24億元。

而近三年電價調幅分別為111年調漲15%，112年調漲17%，113年四月調漲14%、十月再調漲14%；因應疫情後運量回升，為提供民眾更舒適的搭乘環境，高捷公司自今年6月30日起，全時段地下車站月台層均加開空調，以上各項因素預估將致使高捷明年電費成本增加約1.9億元，而前述高額營運成本漲幅均由民營高捷公司自行吸收。

▲為反映營運成本但兼顧不調漲現行票價目標，高捷公司自11月1日起，電子票證85折行銷優惠恢復以原價收費。（圖／記者賴文萱翻攝）

為反映營運成本但兼顧不調漲現行票價目標，高捷公司預計於今年11月1日起，將高雄捷運與高雄輕軌原電子票證85折行銷優惠恢復以原價收費，以期能健全捷運公司體質，使公司能夠永續經營，並持續提升服務品質。

而經統計TPASS實施後，通勤通學市民大多已改為使用月票通勤，故電子票證恢復原價對重度使用之通勤通學用者幾無影響。且其餘多元支付如票證或銀行業者等，也會不定期推出相關票價優惠措施。

高捷公司提醒仍使用一般電子票證搭乘捷運/輕軌通勤通學的民眾或較高頻率使用者，可評估自身相關搭乘頻率，改申購TPASS通勤月票，月費僅399元全台最優惠，不但可一起節能減碳還能省荷包，共同支持最環保的高雄捷運與高雄輕軌能永續經營。