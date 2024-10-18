　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

記者閔文昱／綜合報導

國道1號北上2.8公里處八堵路段今(18日)傍晚5時許驚傳火燒車，一輛2088客運因不明原因突然起火燃燒，整輛車停靠路邊後隨即陷入恐怖火海，所幸車上43人與1名司機即時疏散，無人受困傷亡。對此，有目擊者透露，司機在第一時間不僅機警將車輛停靠路肩並疏散車上43名乘客，還冒險衝上前滅火，相當英勇。

大都會客運表示，2088路線KKA-0968號國道客運班車今(18)日下午17時28分行經中山高速公路北上2.7公里處，獲乘客反應車後傳來異味，立即停靠路肩，打開前、後門疏散全車43名乘客安全到護欄外，此時引擎室已現火苗，黃姓駕駛員使用車上2具滅火器滅火失效，撥打119報案，經基隆市及新北市政府消防局派員撲滅。

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

隨後大都會客運由台北派車北上救援接駁乘客，晚間18時14分將乘客接駁上車，並平安將乘客送達基隆市區，大都會客運表示，已指派幹部向乘客道歉並奉上每名乘客2千元慰問金，基隆市政府交通處長王圳宏也在第一時間趕到現場，逐一慰問乘客，基隆市長謝國樑隨後也趕來，表達關切並叮囑公司應該做好善後工作。

有目擊者事後也在臉書社團透露，司機在事發當下不顧危險衝上前滅火「真的好英勇」，事後車上旅客也平安被送到基隆。不少網友看了紛紛大讚「真的感謝所有司機大哥們」、「平安沒事太好了，感謝司機，辛苦了」、「人平安最重要，司機大哥辛苦了」、「司機大哥很英勇，謝謝你」。

▼有目擊者透露，司機第一時間英勇上前滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲有目擊者透露，司機第一時間英勇上前滅火。（圖／翻攝自臉書）

ET快訊
客運國道火燒車「女學生消失」！深夜找到了
金鐘／吳宗憲一票之差錯過大獎　評審曝內幕
客運陷火海！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客
金鐘五美！網友票選任容萱紅毯最美　莎莎緊追在後
金鐘／Sandy胸前全開「內衣外露超兇」　吳宗憲：誰讓妳穿這
金鐘／苗可麗許效舜激動大哭！　哽咽：老兵不死
金鐘59節目類頒獎落幕！完整得獎名單看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

客運國道火燒車「女學生消失」！大都會緊急尋人　深夜找到了

國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

屏東晚間火警！戶外廢棄物燃燒「竄出火煙」

快訊／涉假簽到詐出席費！竹縣關西民代「羅仕典遭聲押禁見」

快訊／基隆市議會晚間「鍋爐爆炸」！19消防員衝現場搶救

15歲少年偷開車撞死3人前　IG發文「東湖人等等見」！

雲林議長認綠能收賄「1480萬全繳回」　獲准交保300萬

女登山客南投無雙吊橋墜谷亡！遺體將由直升機運下山

快訊／國1八堵段客運成「駭人火球」畫面曝！　車上44人全疏散

疲勞上路釀禍！摔落人止關20公尺懸崖　騎士奇蹟獲救僅輕傷

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

歐告出門玩太瘋全身弄髒　爸訓話：你是去搬水泥喔

客運國道火燒車「女學生消失」！大都會緊急尋人　深夜找到了

國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

屏東晚間火警！戶外廢棄物燃燒「竄出火煙」

快訊／涉假簽到詐出席費！竹縣關西民代「羅仕典遭聲押禁見」

快訊／基隆市議會晚間「鍋爐爆炸」！19消防員衝現場搶救

15歲少年偷開車撞死3人前　IG發文「東湖人等等見」！

雲林議長認綠能收賄「1480萬全繳回」　獲准交保300萬

女登山客南投無雙吊橋墜谷亡！遺體將由直升機運下山

快訊／國1八堵段客運成「駭人火球」畫面曝！　車上44人全疏散

疲勞上路釀禍！摔落人止關20公尺懸崖　騎士奇蹟獲救僅輕傷

拍板！大同醫院經營權易主確定了　高市府＋長庚簽訂醫療合作案

超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

客運國道火燒車「女學生消失」！大都會緊急尋人　深夜找到了

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

小S紅毯當《芝麻街》大鳥、典禮變身烏蘇拉　1300萬珠寶上身超華麗

國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

27歲男躺床玩手機手滑砸臉　「門牙斷神經露」PO慘照曝超糗下場

台南市力推國際觀光　全球傑出華商婦女團體世華組織年會遊台南

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

被15歲少年撞死！家屬聽聞招魂鈴一響…淚崩顫抖

更多熱門

相關新聞

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10/21查核」

大都會客運火燒車　監理所要求提檢討改善「10/21查核」

大都會客運2088號國道客運今天下午行駛至國道1號北上2.7公里路段，車上突然傳出燒焦味，駕駛緊急停靠路肩並及時疏散車上43名乘客，旅客平安下車後，車輛才全面燃燒。公路局台北市區監理所表示，該車7月剛檢驗合格，監理所將於10月21日到公司查核，要求提報檢討改善作為。

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

即／國1八堵段客運成「駭人火球」！44人全疏散

即／國1八堵段客運成「駭人火球」！44人全疏散

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

國道客運11月起再漲一波　中壢、首都等6路線「最多漲7元」

國道客運11月起再漲一波　中壢、首都等6路線「最多漲7元」

關鍵字：

火燒車國道客運司機英勇安全疏散大都會客運

讀者迴響

熱門新聞

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

吳姍儒產後「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！16字公開放閃

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出來

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面