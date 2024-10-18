國1八堵段客運火燒車！司機秒停路肩「衝上前滅火」　英勇救43乘客

記者閔文昱／綜合報導

國道1號北上2.8公里處八堵路段今(18日)傍晚5時許驚傳火燒車，一輛2088客運因不明原因突然起火燃燒，整輛車停靠路邊後隨即陷入恐怖火海，所幸車上43人與1名司機即時疏散，無人受困傷亡。對此，有目擊者透露，司機在第一時間不僅機警將車輛停靠路肩並疏散車上43名乘客，還冒險衝上前滅火，相當英勇。

大都會客運表示，2088路線KKA-0968號國道客運班車今(18)日下午17時28分行經中山高速公路北上2.7公里處，獲乘客反應車後傳來異味，立即停靠路肩，打開前、後門疏散全車43名乘客安全到護欄外，此時引擎室已現火苗，黃姓駕駛員使用車上2具滅火器滅火失效，撥打119報案，經基隆市及新北市政府消防局派員撲滅。

▲國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

隨後大都會客運由台北派車北上救援接駁乘客，晚間18時14分將乘客接駁上車，並平安將乘客送達基隆市區，大都會客運表示，已指派幹部向乘客道歉並奉上每名乘客2千元慰問金，基隆市政府交通處長王圳宏也在第一時間趕到現場，逐一慰問乘客，基隆市長謝國樑隨後也趕來，表達關切並叮囑公司應該做好善後工作。

有目擊者事後也在臉書社團透露，司機在事發當下不顧危險衝上前滅火「真的好英勇」，事後車上旅客也平安被送到基隆。不少網友看了紛紛大讚「真的感謝所有司機大哥們」、「平安沒事太好了，感謝司機，辛苦了」、「人平安最重要，司機大哥辛苦了」、「司機大哥很英勇，謝謝你」。

▼有目擊者透露，司機第一時間英勇上前滅火。（圖／翻攝自臉書）