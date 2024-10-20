國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變空城

▲客運業者11月5日起將同步退出台北轉運站2樓，屆時將淪空城養蚊子 。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運客量回不去，不但旅客量較疫情前慘掉36%，營收更是墜崖式暴跌42%，前3年已3家業者退出市場，不少國道客運營運「住進加護病房」，台北轉運站近10個月台閒置，加上負擔不起2樓月台昂貴租金，國光客運、三重客運、新竹客運已拍板11月5日同步退租2樓，轉運站2樓下月起將變空城養蚊子。

根據公路局統計，去年載客量5209萬人次，營收約58億，相較疫情前2019年客運量8138萬人次、營收約100億元，去年國道客運客量崩跌36%、營收則墜崖式暴跌42%。而國道客運業者也從2019年的32家減少為去年的29家，已3家國道客運業者被迫退出市場。

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因應國道客運經營困境，交通部今年5月同意基本運價凍漲17年的國道客運調整運價，已有37條路線調漲，11月將再有17條路線跟進，但客運版圖消失一大塊，即便調漲票價，國道客運仍難擺脫經營困境，只能想盡辦法開源節流。

台北轉運站2樓承租月台過往被視為「黃金月台」，客運僅需開行2個樓層載客，減少耗油，每月租金約31萬到33萬元；3樓月台每月租金約21萬到25萬、4樓月台每月租金則僅10萬到15萬元。由於2樓月台租金為高樓層的2到3倍，營收崩跌的國道客運已打算退出黃金戰區，搬到租金便宜樓層，讓台北轉運站2樓下月起淪「蚊子月台」變空城。

國光客運近日已正式公告，台北轉運站國道相關路線將自11月5日起從2樓月台調整至4樓月台。總計國光客運18條國道客運路線全擠在台北轉運站4樓月台。

▲國光客運11月5日起所有國道客運路線將退出2樓，調整到租金便宜的4樓。（圖／翻攝國光客運網站）

不僅國光客運11月5日起棄守台北轉運站2樓黃金戰區，三重客運、新竹客運也將同步退租2樓月台，三重客運總經理李建文證實，三重客運和新竹客運共營的9003台北到新竹路線，11月5日起也將退出台北轉運站2樓，將調整至3樓，主要是原本租金每月31萬到33萬元已不便宜，國光客運搬走後，三重客運和新竹客運獨享空間，租金將變更貴，台北到新竹路線因為高鐵瓜分市場，旅客已少一大半，搭載率僅3成5，若租金增加，將經營困難，因此決定退出2樓區。

李建文分析，國道客運旅客量回不去，主要有4大原因，第一則是高鐵推出學生等各項優惠，分搶國道客運的學生和軍人等主要客群，加上台鐵也引進很多新車，增加競爭力，讓國道客運客群流失；第二則是少子化也讓客群變少了，過往有60萬大軍，現在部隊僅剩10萬到20萬人，阿兵哥變少了，各縣市又普設大學，大學生跨縣市通勤旅次也變少了。

▲受雙鐵夾擊、少子化衝擊等影響，國道客運客群流失 。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

李建文進一步指出，第三點則是疫情改變了民眾出行的習慣，台灣自用車變多了，讓台北往宜蘭的國5、台北往返新竹的中山高等塞車都已經變成常態，衝擊國道客運行車時間競爭力；第四則是國道客運票價調漲後，台鐵和高鐵票價沒有調整，客運調整票價反映成本也是徒然，只是讓客運旅客流失更多。

國道客運面臨前所未有的經營困境，李建文指出，未來市場國道客運一定會存在，但版圖將出現變化，以前國道客運一片榮景，開放很多路線，未來可能經營業者會逐漸減少，戲棚下站久的人才可以生存，偏鄉仍有弱勢族群依賴客運的需求，需要政府投入更多關注和補助，至於國道本線上的競爭將面臨殘酷的現實，撐不住的業者將無奈退場。