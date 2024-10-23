變色流感疫苗「同批永久停用」！疾管署拍板　6縣市回收9.4萬劑

▲國光流感疫苗出現單劑疫苗外觀異常，同批號暫停使用。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內日前發生國光流感疫苗變色事件，初判膠塞瑕疵導致問題。疾病管制署今（23）日召開專家會議討論後續處置，事件發生後已經從6縣市回收封存同批號9.4萬劑疫苗，雖然可能僅是單一事件，但專家會中決議採最嚴格的標準，該批疫苗全數「永久停用」，不再提供民眾施打。

這起事件始於基隆七堵區衛生所主動發現1劑目測外觀變色的國光流感疫苗，當即保存該變色疫苗並依程序通報、並未提供接種，疾管署隨即宣布同批號疫苗全面封存回收不流通。日前專家會議初步研判非微生物污染造成，而是源於瑕疵膠塞導致變色。

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疾管署今日中午召開ACIP和流感防治組聯席會議，副署長羅一鈞說明會議結論，專家認為雖然本事件可能為單一事件，但考量為使民眾安心施打疫苗，維護民眾對公費疫苗信心，決議採最嚴格的標準，比照2018年賽諾菲疫苗事件作法，該變色國光流感疫苗收回封存同批號9.4萬劑（此為6縣市衛生局最終清查結果之庫存量）繼續停用，不再提供民眾施打。

此外，國光公司要在11月12日之前提交最終調查報告給食藥署，再由食藥署判定此為單一事件或系統性問題。

疾管署今年公費流感疫苗總計採購643.7萬劑，分別由國光、GSK、賽諾菲、高端、東洋等5家廠商供貨，都已經驗收完畢。羅一鈞說明，因應本事件國光新增9.4萬劑流感疫苗缺口，該公司盤點目前有7.5萬劑疫苗可先於本月底前回補至6縣市使用，另有約2萬劑疫苗則需再經分裝，待食藥署完成封緘檢驗後盡快供應。

至於國內流感疫苗接種情況，疾管署統計，上周流感疫苗接種95.4萬，和前一周相近；從10月1日開打以來累積接種數約266.3萬人次，雖較去年同期的289.7萬人次略少，但颱風假導致的接種數同期落差已由上周10%再縮小至8%，整體觀察打氣未受變色異常影響。