全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

▲全台17條國道客運路線11月起齊漲。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運票價陸續喊漲，根據公路局統計，11月起全台將有17條國道客運路線調漲，漲幅在1元到30元不等。

國道客運基本運價已有17年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年提出運價檢討，交通部今年5月同意調整，4排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、3排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%，調整後將透過TPASS政策補貼月票使用者，至於非TPASS使用者則由政府補貼漲幅3分之2，國道客運業者近期也提出調漲計畫，並陸續調漲。

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公路局表示，國道客運路線總數為149條，自113年5月1日起至今，由各區監理所審核於核定上限票價範圍內同意備查並已經實施者有37條，調漲幅度介於1到36元。

下波還有17條路線也將調漲，公路局指出，另由各區監理所審核於核定上限票價範圍內同意備查，預計於11月1日或11月2日實施者，計有17條路線，調漲幅度介於1到30元。

公路局表示，這次調漲多是短程通勤路線，且經政府補貼運價漲幅三分之二後，調整幅度普遍不高，又搭乘該等路線之民眾多數已購買月票，故影響較小；至於中長程路線，業者基於競爭考量，將持續觀察市場變化後再行評估。

▲國道客運11月起17條路線調整票價。（圖／公路局提供）※點圖放大

根據公路局彙整，11月起調漲客運路線共17條，包括台中客運的6188台中-竹山路線各區間調幅0到4元、台中到新竹調漲20到25元，以及台中客運和台西客運的9015台中-北港各區間調漲0到20元、9016台中站到四湖調漲1到30元。

豪泰客運2011台北市-新竹轉運站調漲1元到10元，大都會客運2088基隆到北市信義區各區間調漲0到2元不等，首都客運北宜和北基等4條路線調漲1元到7元，大都會客運及台北客運的9028新店到蘇澳調漲3到8元，光華巴士和基隆客運的9006台北市到基隆調漲0到2元。

中壢客運和指南客運9009、9069和9069A等路線各區間調漲0到1元；基隆客運1061A、1068、1088等路線各區間調漲0到4元不等。