華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過：希望華航能站出來挺員工

▲華航地勤下跪道歉。（圖／翻攝hpj68999 threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到康芮颱風影響，31日多架班機取消、延誤，甚至難以起飛跟降落。沒想到，華航CI782號班機因颱風天降落3次失敗，竟讓商務艙旅客氣炸，逼得地勤人員下跪賠罪。對此，桃園市議員黃瓊慧表示，「希望華航能站出來挺員工，而不是讓機組人員每次都在第一線受氣！」

有網友在threads上PO出該片段表示，他31日搭乘華航CI782班機，早上11點從越南胡志明市出發，預計下午3點15分抵達桃園機場。然而，班機因颱風降落桃園機場失敗三次，只能轉往高雄降落。

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落地後，商務艙的客人氣炸暴走，逼得地勤跪在地上不斷解釋，男客人則手插腰、側邊靠在椅子上，居高臨下地看著地勤人員，讓原PO感嘆，「真佩服他還能發飆，我剛剛連抓嘔吐袋的力氣都沒有了」。

網友看完紛紛留言，「航空公司有義務維護員工尊嚴」、「真的很扯，有人叫這些巨嬰搭飛機嗎」、「不要再跪了…奧客都是被慣出來的」、「憑什麼要道歉？明知颱風天還想怎樣」、「地勤人員很可憐，要伺候這種人」、「下跪也太扯了」。

▲黃瓊慧。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）



對此，桃園市議員黃瓊慧表示，看到華航地勤向商務艙旅客下跪道歉的影片覺得難過又生氣，「誰不想順利降落趕快回家？啊就颱風影響天氣因素，飛機才沒辦法順利降落，大家都該互信體諒吧！亂發脾氣的奧客應該被航空公司列為永久黑名單，根本影響飛航安全」。

黃瓊慧表示，「該檢視華航這間公司為什麼三番兩次讓地勤人員出來跪？雖然是服務業也不需要做成這樣…希望華航能站出來挺員工，而不是讓機組人員每次都在第一線受氣！」