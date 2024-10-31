成都某商旅一樓竄猛烈火舌　醫院已收治24傷者...重傷者需插管治療

記者魏有德／綜合報導

成都一間招牌為「布丁酒店」的商旅樓房今（31）日上午突發火災，猛烈火舌從商旅大門向外竄出，直噴人行道上，距離馬路不到30公尺。由於該商鋪樓房鄰近成都最好的華西醫院，街道上車輛繁多擁擠，火災發生時，一度造成交通大打結，車輛不停鳴按喇叭，催促看熱鬧的駕駛前進，增加消防救援難度。

▲成都一間商旅發生火災。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，附近一處商戶透露，事發時間為上午10時許，有消防車、救護車到現場。還有附近市民表示，來了多輛消防車，多輛救護車參與救治病人。

透過目擊者拍下的影片顯示，起火點疑似位於一間名為「布丁酒店」的一樓處，熊熊火焰不段從一樓大門竄出，幾名穿著便服的男子急忙拿著消防水線尋找接水處，此時，黑煙伴隨著火勢越來越猛烈，一度有延燒之虞，酒店內則狀況不明。

不久後，兩道水線終於接上，此時，消防車陸續趕抵現場，在明火撲滅後，有消防員搭梯至二樓處，將披著酒店毛巾的一名女子及另名男子救下，其餘消防隊員則由大門進入火場，尋找傷者送醫。

華西醫院相關人員透露，截至13時30分，院方已收治至少24人，部分病人正在轉移，「有重傷的患者，正在插管治療，一些患者轉至附屬醫院救治...我們還在轉移病人。」