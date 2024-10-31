康芮亂空中交通「國內線航班明部分取消」　航空異動一次看

▲台灣虎航明飛日本和韓國航班取消或延誤。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

受到康芮颱風影響，台灣虎航明天飛日本航班取消15架次，日本及韓國航班6架次延飛。華信航空國內線航班明下午16時前取消，16時後恢復。立榮航空明返南北竿航班全取消，其餘國內線航班上午11點後恢復。

台灣虎航

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台灣虎航宣布，受康芮颱風及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明有15架次取消，包括IT216/IT217桃園-東京羽田來回航班、IT230/IT231桃園-沖繩來回航班、IT236/IT237桃園-函館來回航班、IT240/IT241桃園-福岡來回航班、IT210/IT211桃園-大阪關西來回航班、IT654/IT655桃園-濟州島來回航班、IT234/IT235桃園-札幌新千歲來回航班、IT603首爾仁川-桃園航班。

此外，明天也有6架次延飛，包括IT752桃園-福島航班延後至11:10起飛、IT753福島-桃園航班延後至16:00起飛、IT288高雄-沖繩航班延後至11:10起飛、IT289沖繩-高雄航班延後至14:55起飛、IT662高雄-金浦航班延後至16:40起飛、IT663金浦-高雄航班延後至21:20起飛。

華信航空

華信航空宣布，受康芮颱風影響，華信航空明(1)日國內線航班，將於下午16時後陸續恢復正常營運。

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

立榮航空

因受康芮颱風影響，立榮航空宣布，明(1)日往返南北竿航班全日取消，其餘國內線航班預計上午11點起陸續恢復正常飛航，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。