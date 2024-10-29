北韓「動物叫聲」噪音攻擊！鬼哭聲嚇醒睡不著　地方媽媽下跪求饒

▲北韓在黃海北道開豐郡一帶架起巨型擴音設備，透過播放噪音來反制南韓的「心戰廣播」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著近來韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，自從南韓因為屢次收到穢物與垃圾氣球後而重啟邊境「心戰廣播」後，北韓則不甘示弱透過巨型擴音設備開啟「噪音廣播」，裡面充斥著刮鐵聲、動物嚎叫聲、鬼哭聲等各種噪音，且甚至到半夜3、4點仍在持續，使得坡州、江華島等地居民被吵到無法入眠。

根據韓媒《News1》，自從北韓在邊境重啟對南噪音廣播後，京畿道金浦市的居民們慘遭噪音騷擾而無法入眠、生活作息全被打亂，例如隔著漢江與北韓對望的霞城面柿岩里，便因為距離北韓僅1.7公里，而導致居民們被迫每晚遭到北韓噪音廣播騷擾而身心俱疲，居民們每晚能聽見刮鐵聲、野狼嚎叫聲。

▼南韓仁川江華島居民錄下來自北韓的噪音廣播，底下網友留言，就連坡州市區的雲井地區晚間都能聽得到。

為此，金浦市長金炳秀便造訪柿岩里當地，釐清居民們的受害情況。市府關係人士透露，其實當地居民從今年7月起便飽受北韓噪音廣播騷擾，因此將於近期派人前往測量噪音，並擬定相關對策。

南韓京畿道坡州市、金浦市、漣川郡、仁川廣域市江華島，皆為此次面對北韓「噪音廣播」首當其中的災區，當地居民便以證人身分出席國會國防委員會國政監察，其中甚至有地方媽媽直接在現場向國會議員們下跪，希望他們能夠有效處理噪音問題。

강화도에서 발생하고 있는 북한의 대남 괴음 방송을 중단시킬 수 있도록 대북 페트병 삐라 중단시켜 달라 호소하는 강화도 주민.



그런데 이번 보궐선거에서 또 국짐당 찍었다죠. pic.twitter.com/SxKTlFIKTj — 민심은 천심 (@koreanpowergood) October 28, 2024

一名自稱是兩寶媽的居民A某痛訴，甚至向國防部次長下跪，「我們家的日常生活遭到北韓噪音廣播破壞，女兒是因為每晚睡不著而出現口腔炎，兒子則是凌晨3、4點還被吵到睡不著。換作是在場的國防委員長或各位的子女、孫子女哭訴『好痛苦喔』、『沒辦法睡覺』，你們會怎樣呢？」

一名自稱居住在仁川江華島60年的居民B某則表示，「金浦、漣川、坡州都被劃定為危險區域，為何就獨缺江華島？我們家距離北韓只有1.8公里！拜託你們趕快找噪音專家處理，看有什麼辦法吧！我們不願獲得賠償，只希望能夠不用再聽到這些鬼哭神嚎。」