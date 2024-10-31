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如果公司給雙倍薪水「颱風天願意上班？」　網戰翻：你以為呢

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲颱風天願意上班嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然今（31）日全台22縣市都放颱風假，但仍有不少人得冒雨出門上班。就有網友好奇，如果公司給出雙倍的薪水，員工會不會願意在颱風天上班呢？貼文曝光後，底下網友看法兩極。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「颱風天雙倍薪水請你來上班，會去嗎」為標題發文，提到若放颱風假，似乎許多人真的寧可待在家，也不想要上班拿雙倍薪水，大家是看風雨決定上班意願嗎？若風雨不算強，會不會想拿雙倍薪水？

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貼文曝光後，有網友表示，「三倍可以」、「家裡沒事就會上班」、「閒著也是閒著」、「加計程車來回，上好上滿絕對不遲到」、「去啊，不然也是隔天要做完」。也有網友則說，「我現在就在上班」、「我們如果風雨不大，連兩倍都不給」、「我現在還在開會，只求不要cue到我」、「沒雙倍也要上班啊，你以為呢」。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

不過也有網友回應，「不會，時間才是最重要的，錢夠用就好」、「承擔風雨，雙倍太少了」、「當然是放假，多那錢人生不會改變什麼」、「不會，沒有窮成這樣」、「不會，人生不缺那一點錢」、「颱風天還是有生命危險的欸」、「不要，這風雨太大了」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，「且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分」。

工資給付方面，勞工若因天然災害無法出勤，雖然颱風假與勞基法有關的「放假」目的、概念不同，且難歸責於雇主，「然雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。」若雇主要求勞工出勤，「雇主應本『疼惜』之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助」。

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