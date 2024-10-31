台北人狂喊假放對了「被風雨嚇壞」！半夜有感：信義區搖滾中

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

康芮颱風來勢洶洶，有網友31日近凌晨1點時表示，他人在信義區，外面的雨感覺已經不是「從天而降」，而是「直接往窗戶砸」，讓他不禁直呼，「氣象預報不是說『除了台北市以外全台都達停班標準』？未達標的台北現在都已經這種雨了…請問已達標的各縣市現在是什麼情況？」貼文引來各地網友回報。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「颱風是從台北空降了嗎？」說他人在信義區，感受到強烈風雨，「不誇張…外面雨已經不是從天而降，而是直接往窗戶砸。」

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原PO不禁咋舌，「氣象預報不是說『除了台北市以外全台都達停班標準』？未達標的台北現在都已經這種雨了…請問已達標的各縣市現在是什麼情況？」也說風雨聲砸在窗戶上，吵得他睡不著。

氣象署30日下午4時公布風雨預報，預測全台各地均會有強風大雨出現，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，僅台北市風雨預估未達標。不過到了晚間10時，氣象署再度發布風雨預報，其中風力部分台灣本島和離島，包含台北市在內共22縣市全數達停班課標準，至於雨量也有12縣市達標。

貼文一出，一大票台北網友也超有感，「台北風超大…」、「開始一直咻咻叫了，感覺比之前的都還大」、「台北風雨大到以為颱風已經登陸了，確定沒達標嗎」、「台北的雨有夠大，會怕欸」、「台北刺激到不行= =」、「台北這次放假就是放對了」、「台北超有感」、「台北明明是盆地，是在搖滾個屁」、「台北雨大到覺得可能會淹水的程度」、「台北暴雨，被雨聲吵醒了」、「信義區搖滾中。」

其他縣市的人則表示，「台中微風無雨」、「台中涼爽的夜」、「新竹風大到睡不著」、「新竹無風無雨」、「南部無風無雨，哈哈哈哈」、「嘉義無風涼爽的夜」、「台中被風吹到翻過去了，還好沒雨。」