被雨聲吵醒！板橋人3AM被暴雨嚇呆「強到像能下穿鐵皮」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

強颱康芮來襲，今（31）日全台放颱風假。有北部網友表示，昨晚得知放假後就早早睡了，半夜睡覺時隱約聽到雨聲，結果早上4～5點被吵醒。也有板橋人凌晨3點多發文，直呼雨狂暴到感覺能下穿屋頂的鐵皮屋，「暴雨欸！感覺下雨的力道能穿過屋頂的鐵皮屋。」

有網友今日上午8點半就在PTT的Gossiping板問卦「台北也有人被雨聲吵醒嗎？」說他知道放颱風假後，很早就睡了，「本來不以為意，結果半夜睡覺時隱隱聽到雨聲，早上4-5點被雨聲吵醒」，直呼「好久沒這種感覺了」，文中還貼出他已經在速食店吃早餐的照片，「颱風天的小確幸」。

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有板橋人則在凌晨3點40分發文「超級暴雨什麼感覺？」說當時正在暴雨，「板橋現在暴雨欸！感覺下雨的力道能穿過屋頂的鐵皮屋，感覺很有可能會淹水，怎麼辦？」

貼文引發議論，「前菜就這樣，上主菜太刺激啦」、「新莊這邊也是，好少遇到這麼大的風雨」、「新莊真的超大」、「台北信義區雨勢也很大，雨聲超大」、「信義區超級搖滾，這幾年來最有感的一次」、「三點多雨超大，被吵醒到現在」、「花東這次一定超級慘烈～多關心一下吧」、「3個鐘頭聽到3台救護車聲音路過。」

強颱康芮暴風圈籠罩東半部和新竹以南，颱風中心最快下午登陸花東，今天到明天清晨影響最劇。氣象署今上午10時公布最新風雨預報，明天上午全台22縣市風雨都達停班課標準。

風力方面，氣象署預測明天凌晨0時至上午6時，除了花東以外的20縣市都達平均風7級、陣風10級的停班課標準。雨量部分，今天下午2時至明天下午2時的24小時雨量預報則有10縣市達標。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。