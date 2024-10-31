颱風天沒出勤「宜不扣工資」　他問：真有公司會給薪水？網給答案

▲颱風天若沒有出勤，雇主「宜不扣發工資」。示意圖，與本文無關。（資料照／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

受到康芮颱風影響，全台22縣市今（31）日都放颱風假，根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，員工如果沒有出勤，雇主僅是「宜不扣發工資」。因此就有網友好奇拋問，真的有公司會支薪嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「真的有公司颱風假還給薪水」為標題發文，提到今天放了颱風假，結果他問了住在北部、中部、南部的朋友，得知大家的公司都不會給薪水，因此他就心想，其實多數公司應該都不會支薪吧？有沒有哪家公司會給錢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我有，不過南部真的一堆公司不給薪」、「銀行都有啊」、「有啊，老闆懶得算，一、兩天還要扣」、「外商公司通常有」、「我待過的公司都有，所以曾經以為這是正常的」、「看薪水吧，不到3萬的也沒啥好扣」、「金融業啊」、「傳產有做才有錢」、「大公司都有給好嗎」。

還有網友分享，「有啊，然後去值班參照國定假日兩倍薪」、「還真的有，上班還能多賺，不過看個人意願」、「今天颱風天出來上班加計雙倍薪$3060，再另補一天排休，給你參考看看，颱風假不給薪建議直接離職了」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，「且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分」。

工資給付方面，勞工若因天然災害無法出勤，雖然颱風假與勞基法有關的「放假」目的、概念不同，且難歸責於雇主，「然雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。」若雇主要求勞工出勤，「雇主應本『疼惜』之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助」。