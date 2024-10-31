內行才不吃泡麵！颱風天必吃「1道神麵」　吃貨秒懂：一定要茄汁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林蕙娟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

康芮颱風來勢洶洶，今（31）日全台放颱風假，就有網友提到，這時候就得吃一道料理，「誰還在吃泡麵的？鯖魚罐頭+白麵條才是颱風天神餐吧？」話題引來一票吃貨們大讚，「推，真的好吃」、「颱風天吃泡麵真的落伍了，泡麵又油又鹹。」還有人分享自己的吃法，「鯖魚罐頭加新東陽辣醬跟白麵條才是。」

有網友在PTT的Gossiping問卦「颱風神餐 鯖魚罐頭+白麵條」，文中直呼「颱風天就要吃鯖魚罐頭配白麵條，摻在一起跟紅醬義大利麵有87%像，誰還在吃泡麵的？鯖魚罐頭+白麵條才是颱風天神餐吧？」

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看到貼文後，就有一票吃貨秒讚「颱風麵」，「推，真的好吃」、「茄汁鯖魚罐頭，辛拉麵，打顆蛋，味道比泡菜鍋更濃郁」、「茄汁虱目魚才好吃」、「要加蒜泥和一點醬油」、「茄汁鯖魚+廣達香肉醬啦！」

但也有網友表示，「遠洋牌雞肉飯、台糖肉燥罐頭或青葉魯肉飯都行...魚罐頭這種東西不適合在5坪小套房開」、「應該有幾成人受不了那味道」、「我討厭吃魚。」

先前曾有網友在「爆料公社」分享4步驟煮颱風麵：

1.把蛋炒香、加水

2.加入蕃茄醬、茄汁鯖魚罐頭後，依照個人口味調味

3.放入麵條煮熟

4.加上喜歡的青菜、配料，煮熟後關火